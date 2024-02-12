Дело о хищениях в "Казкоммерцбанке": в Алматы изъято имущество на 45 миллиардов

У подозреваемых по делу о хищениях в АО "Казкоммерцбанк" изъято имущество на 45 миллиардов тенге и земельные участки площадью почти 300 га, сообщает Zakon.kz.

В рассылаемом сообщении за 12 февраля 2024 года отмечено, Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации.

"С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге. В целях возмещения причиненного ущерба в порядке ст. 667, 668 УПК РК предусматривается досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем разыскиваемыми лицами". Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что решением суда имущество передано в собственность государства путем постановки на баланс акимата Алматы.

Стоит отметить, что поиск иного имущества, подлежащего конфискации, продолжается.

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