Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дело о хищениях в "Казкоммерцбанке": в Алматы изъято имущество на 45 миллиардов

Дело о хищениях в "Казкоммерцбанке": изъято имущество на 45 миллиардов Фото: Zakon.kz
У подозреваемых по делу о хищениях в АО "Казкоммерцбанк" изъято имущество на 45 миллиардов тенге и земельные участки площадью почти 300 га, сообщает Zakon.kz.

В рассылаемом сообщении за 12 февраля 2024 года отмечено, Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации.

"С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге. В целях возмещения причиненного ущерба в порядке ст. 667, 668 УПК РК предусматривается досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем разыскиваемыми лицами".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что решением суда имущество передано в собственность государства путем постановки на баланс акимата Алматы.

Стоит отметить, что поиск иного имущества, подлежащего конфискации, продолжается.

Сотрудники АФМ также обращаются с просьбой к казахстанцам:

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.

Читайте также

Казахстан букмекеры вице-министр
Вице-министр туризма обратился к блогерам и СМИ по поводу букмекеров
Президент принял председателя правления Евразийского банка развития
Токаев принял главу Евразийского банка развития
Казахстан лесхозы "Семей орманы" пожар мобильная связь Мажилис
Пожар в "Семей орманы": лесников можно было спасти, если бы была связь
Анастасия Московчук
АФМ РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
мировой рекорд
Мировой рекорд установили на матче КХЛ
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: