В Алматы изымут 45 земельных участков для реконструкции ТЭЦ

Принято постановление акимата города Алматы от 13 апреля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 45 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в квадрате улиц: проспект Рыскулова, улица Яблочкова, улица Туринская, ТЭЦ-1 в Жетысуском районе города Алматы, для реконструкции тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (Гулдер), от ТК 18-3 до ТЭЦ-1", – говорится в документе.

Еще три земельных участка или иного недвижимого имущества изымут для государственных нужд, расположенных по адресу: микрорайон Акжар, севернее улицы Жандосова, восточнее улицы Егинсу в Наурызбайском районе города Алматы, для строительства автобусного парка.

КГУ "Управление земельных отношений предписано:

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы".

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества передать земельные участки на баланс КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы".

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.