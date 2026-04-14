#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

В Алматы изымут 45 земельных участков для реконструкции ТЭЦ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято постановление акимата города Алматы от 13 апреля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 45 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в квадрате улиц: проспект Рыскулова, улица Яблочкова, улица Туринская, ТЭЦ-1 в Жетысуском районе города Алматы, для реконструкции тепломагистрали ТМ-ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 (Гулдер), от ТК 18-3 до ТЭЦ-1", – говорится в документе.

Еще три земельных участка или иного недвижимого имущества изымут для государственных нужд, расположенных по адресу: микрорайон Акжар, севернее улицы Жандосова, восточнее улицы Егинсу в Наурызбайском районе города Алматы, для строительства автобусного парка.

КГУ "Управление земельных отношений предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы".
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества передать земельные участки на баланс КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы".

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: