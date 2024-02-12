Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Приходят в очках и масках: почему победители лотерей хотят оставаться анонимными

Казахстан анонимно лотерея Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, что большинство победителей лотерей желают оставаться анонимными и объяснил почему, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2023 года, призовой фонд по всем лотерейным продуктам составил 305 млрд тенге при общем обороте оператора 356 млрд тенге.

"Однако, мы не часто слышим про выигрыши наших граждан, поскольку большинство победителей лотереи желают оставаться инкогнито, не дают интервью, отказываются от фотосессий и всячески избегают публичности, угрожая судом в случае разглашения суммы выигрыша и их данных. Были случаи, когда люди приходили за выигрышами в масках и очках по понятным причинам – опасаются за свою жизнь, просьб в долг, отметить тоем победу и другие".Мирас Толебаев

По проигравшим же ситуация в корне другая.

"Здесь, наоборот, идет массовая информационная атака на оператора лотереи и жалобы в министерство. Мы, в свою очередь, по каждой такой жалобе индивидуально разбираемся совместно с оператором и в рамках закона стараемся решить частный вопрос в медиативном порядке. За 2023 год таких жалоб было 36".Мирас Толебаев

Мирас Толебаев также рассказал о судьбе забыты выигрышей – более 130 млн тенге. Они ушли в доход государства.

Читайте также

Казахстан букмекеры вице-министр
Вице-министр туризма обратился к блогерам и СМИ по поводу букмекеров
Президент принял председателя правления Евразийского банка развития
Токаев принял главу Евразийского банка развития
Казахстан лесхозы "Семей орманы" пожар мобильная связь Мажилис
Пожар в "Семей орманы": лесников можно было спасти, если бы была связь
Жадра Жулмухаметова
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
мировой рекорд
Мировой рекорд установили на матче КХЛ
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: