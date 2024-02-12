Приходят в очках и масках: почему победители лотерей хотят оставаться анонимными

Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, что большинство победителей лотерей желают оставаться анонимными и объяснил почему, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2023 года, призовой фонд по всем лотерейным продуктам составил 305 млрд тенге при общем обороте оператора 356 млрд тенге.

"Однако, мы не часто слышим про выигрыши наших граждан, поскольку большинство победителей лотереи желают оставаться инкогнито, не дают интервью, отказываются от фотосессий и всячески избегают публичности, угрожая судом в случае разглашения суммы выигрыша и их данных. Были случаи, когда люди приходили за выигрышами в масках и очках по понятным причинам – опасаются за свою жизнь, просьб в долг, отметить тоем победу и другие". Мирас Толебаев

По проигравшим же ситуация в корне другая.

"Здесь, наоборот, идет массовая информационная атака на оператора лотереи и жалобы в министерство. Мы, в свою очередь, по каждой такой жалобе индивидуально разбираемся совместно с оператором и в рамках закона стараемся решить частный вопрос в медиативном порядке. За 2023 год таких жалоб было 36". Мирас Толебаев

Мирас Толебаев также рассказал о судьбе забыты выигрышей – более 130 млн тенге. Они ушли в доход государства.

