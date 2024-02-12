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Казахстанцы "забыли" забрать 130 млн тенге, выигранных в лотерею: что с ними стало

Казахстанцы "забыли" забрать 130 млн тенге, выигранных в лотерею: что с ними стало Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев на пресс-конференции в СЦК 12 февраля 2024 года рассказал, что в доход государства зачислилось уже более 130 млн тенге невостребованных выигрышей в лотерею, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр рассказал о важной детали в лотерейной деятельности.

"Важная деталь – все невостребованные выигрыши, за которыми так и не пришли победители в течение полугода, далее зачисляются в доход госбюджета. На сегодня это более 130 млн тенге".Мирас Толебаев

Он подчеркнул, что оператору лотереи (АО "Сәтті жұлдыз") запрещается обременять призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по выплате выигрышей.

"Иными словами, использовать средства призового фонда кроме как на выплату выигрышей по закону запрещено. Это очень важно понять, так как бытует мнение, что оператор лотереи, имея многомиллиардные обороты, большую часть оставляет себе - это исключено и преследуется по закону вплоть до запрещения деятельности (штраф до 7,5 млн тенге с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения. - Прим.Ред.). Если по закону оператор лотереи обязан формировать призовой фонд в размере не менее 50% от выручки, то сейчас оператор направляет в призовой фонд более 80% выручки, а оставшиеся 20% являются доходом оператора, но за вычетом расходов на погашение обязательств перед кредиторами (заем БВУ 10 млрд), инвесторами (3 млрд), адмрасходы, налогов (16 млрд) и отчислений в два фонда (17 млрд)".Мирас Толебаев

Такой подход, по его словам, применяется для повышения уровня доверия к лотерее, увеличения справедливости розыгрышей путем прироста выигрышей над проигрышами.

По Казахстану приостановили работу киосков по продаже электронной моментальной лотереи. В пресс-службе Министерства туризма и спорта уточнили, что от казахстанцев и государственных органов часто поступали жалобы на эти киоски.

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