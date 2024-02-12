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Минтуризма планирует очистить рынок от нелегальных игровых аппаратов

Минтуризма планирует очистить рынок от нелегальных игровых аппаратов Фото: lotomatic.kz
Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев на пресс-конференции в СЦК 12 февраля заявил, что в Казахстане планируют очистить рынок от нелегальных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Из-за возмущений казахстанцев, как он отметил, в январе министерство направило в адрес оператора лотереи рекомендации о целесообразности досрочного исполнения рекомендаций 2023 года и прекращения работы всех терминалов Lotomatic по стране.

"Здесь хотелось бы пояснить, что данная рекомендация касается исключительно терминалов "Lotomatic" и не затрагивает деятельность точек продаж классических тиражных и бумажных моментальных лотерей, на которых зачастую стоят лица пенсионного возраста или с инвалидностью. В соответствии с рекомендациями с 30 января оператор лотереи приостановил работу порядка 5000 тысяч лотоматиков, из которых 750 размещались в 82 отдельно стоящих лото-магазинах. Граждане информированы об этом решении через СМИ и социальные сети, также официальные пресс-релизы размещены на сайтах МТС, оператора и ТОО Lotomatic".Мирас Толебаев

Сейчас создана мобильная мониторинговая группа, которая проводит визуальный выборочный контроль лотерейных терминалов в столице и регионах.

"Воспользовавшись этой паузой, мы совместно с оператором лотереи и правоохранительными органами планируем очистить рынок от нелегальных аппаратов, а также провести семинары для сотрудников акиматов и полиции об отличиях лотоматиков от нелегальных аппаратов. Мы не исключаем, что нелегальные "желто-зеленые" игровые аппараты, работающие без интернета и не подключенные к центру обработки лотерейной информации продолжают свою работу".Мирас Толебаев

Он также призвал средства массовой информации и блогеров прекратить рекламу букмекеров и расторгнуть с ними контракты.

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