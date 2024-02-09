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Законодательство РК

Чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге

Чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы подозревается в мошенничестве. Об этом 9 февраля 2024 года заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" проводится Антикоррупционной службой по Алматы.

"Чиновник подозревается в мошенничестве. Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО. Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.

Как отметили в Антикоре, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Также в агентстве напомнили, куда могут обратиться казахстанцы, которые столкнулись с коррупцией:

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424".

Отметим, что руководителем КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" является Данияр Кирикбаев. У него, как следует из информации, размещенной на сайте управления, есть три заместителя: Нурбол Кажин, Галымжан Абдишукирулы и Дулат Ашкенов.

Чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге

Фото: gov.kz

Еще 2 февраля в Telegram-канале kozachkow появилась информация, что в Алматы накануне был задержан замначальника управления развития коммунальной инфраструктуры Нурбол Кажин.

"Это управление отвечает в акимате города за выдачу льготного жилья. Кажина приняли сотрудники Антикора при получении 21 млн тенге. 1 февраля суд санкционировал ему домашний арест. Домашний арест означает, что либо чиновник сразу признал вину, либо дал показания на кого-то повыше", – говорилось в сообщении.

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Ранее сообщалось, что руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК подозревают в получении взятки. По информации Антикора, он получил от предпринимателей 2,1 млн тенге.

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