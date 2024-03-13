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Законодательство РК

Главу Управления культуры Улытауской области лишили свободы на шесть лет

Главу Управления культуры Улытауской области лишили свободы на шесть лет, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:33 Фото: ortcom.kz
Осужден руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области. Эту должность с 2022 года занимал Ануар Омар. Об этом 13 марта 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Приговор в отношении руководителей Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области и Центра защиты историко-культурного наследия по факту взяточничества огласили в Жезказганском городском суде.

"Указанные должностные лица в сговоре получили взятку в размере 2 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство. Приговором суда руководителям данных госучреждений назначены наказания в виде шести лет лишения свободы каждому. Представителю компании-подрядчика ТОО "Центр по изучению и сохранению культурного наследия" назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

В Антикоре уточнили, что все осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В целях профилактики коррупции, формирования антикоррупционной культуры в обществе судебный процесс проведен в открытом формате.

К процессу в онлайн-режиме были подключены сотрудники областного управления культуры, развития языков и архивного дела, а также госслужащие акимата области, Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов.

Приговор в законную силу не вступил.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424", – добавили в Антикоррупционной службе.

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О том, что руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области подозревают в получении взятки, стало известно 12 февраля 2024 года.

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