Более миллиарда тенге украли чиновники из сферы образования Кызылординской области

7 февраля 2024 года Жанакорганским районным судом оглашен приговор в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Жанакорганского района" Ибрагимова Б., главного бухгалтера ГУ Аязбаевой К. и бухгалтеров 24 школ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в рассылке Антикора, они признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме свыше миллиарда тенге.

"Приговором суда руководителю и главному бухгалтеру Учреждения назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы, одному из бухгалтеров школ – 7 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 5 лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка". Пресс-служба Антикора

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и иных организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в ходе проведения Антикоррупционной службой внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования вскрыты устойчивые преступные схемы, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда:

работникам начислялась зарплата намного больше, чем положено по его должности; зарплату переводили лицам, которые официально не числились в учреждениях образования; начисляли зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежных документах указывали данные другого лица; дублировали переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз; перечисляли деньги "мертвым душам" – родственникам и близким.



Отмечено, что бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой "Казначейство-клиент". Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги.

Средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.

По вскрытым ранее Антикором схемам хищений, досудебные расследования сегодня проводят и другие правоохранительные органы.

Всего с начала 2023 года Антикоррупционной службой в сфере образования зарегистрировано 192 уголовных дела. Ущерб по ним составил свыше 13 млрд тенге.

Самые крупные хищения выявлены в Туркестанской, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях и Алматы.

Только в двух районах Туркестанской области работниками Шардаринского и Сарыагашского отделов образования за три года похищены 3,7 млрд тенге. В настоящее время ведётся следствие.

В Жетысуской области завершено расследование в отношении организованной преступной группы во главе с главным бухгалтером Отдела образования Талдыкоргана.

Средства похищались путем перечисления денег на счета лиц, не являющихся работниками сферы образования.

Кроме этого, члены преступной группы в составе 3 работников отдела образования и 10 бухгалтеров школ начисляли себе и другим работникам школ сверх установленную заработную плату.

"Им предъявлен ущерб на общую сумму свыше 4,2 млрд тенге. В целях возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов на общую сумму 3 млрд тенге. Уголовное дело передано в надзорной орган для проверки законности принятого решения и дальнейшего поддержания обвинения в суде". Пресс-служба Антикора

При этом, совершенные факты хищения допускались при покровительстве со стороны должностных лиц контролирующих органов.

Также в ноябре 2023 года приговором Талдыкорганского городского суда осужден главный специалист Управления образования Төлебай Д.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями за беспрепятственное рассмотрение и согласование тарификационных списков средних школ Талдыкоргана с завышенной потребностью заработной платы.

В ходе следствия Төлебай Д. полностью признал вину в совершении коррупционного преступления и обратился с ходатайством о заключении процессуального соглашения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Этим же судом в июле 2023 года признан виновным государственный аудитор Ревизионной комиссии по Алматинской области Ботабеков Б. Он обвинялся в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за сокрытие выявленных фактов хищения в ходе аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана. Уголовное дело было завершено в ускоренном порядке в связи с признанием вины. Решением суда Ботабеков Б. приговорен к штрафу в размере 15-ти кратной суммы взятки – 7,5 млн тенге". Пресс-служба Антикора

Наряду с ними, в совершении особо тяжкого коррупционного преступления изобличен руководитель Отдела образования Талдыкоргана.

"Он обвиняется в получении взятки в сумме 280 млн тенге от главного бухгалтера Отдела образования за сокрытие выявленных фактов хищения. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого находится на рассмотрении в суде". Пресс-служба Антикора

В Актюбинской области также на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении главного бухгалтера средней школы Актобе.

По версии следствия на протяжении 8 лет перечислял на свой банковский счет деньги под видом зарплаты. Общий ущерб по уголовному делу составил свыше 413 млн тенге.

Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

Наряду с ним, направлено в суд уголовное дело в отношении директора указанной школы, которая злоупотребив своими должностными полномочиями, передала главному бухгалтеру свой ЭЦП-ключ, вследствие чего последним совершены вышеуказанные факты хищения.

Помимо этого, она подозревается в хищении средств на сумму свыше 6 млн тенге путем перечисления заработной платы фактически неработающему педагогу, а также сверх установленной заработной платы работникам школы.

Чтобы исключить коррупционные риски в процессах планирования и освоения бюджетных средств, в Павлодарской, Акмолинской и Туркестанской областях запущен пилотный проект по оцифровке бюджета на образование.

Он предусматривает автоматизацию процесса формирования и предоставления бюджетных заявок, в целях устранения причин для хищения миллиардов тенге в сфере образования.

В случае положительного результата тестирования информационной системы, проект будет запущен по всей стране.