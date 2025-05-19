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Схема хищения 700 млн тенге довела чиновницу в Алматинской области до тюрьмы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области Илийским районным судом оглашен приговор в отношении руководителя районного отдела образования Каткеевой и семи бухгалтеров этого же отдела, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоррупционной службе 19 мая 2025 года, они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.

"Кроме того, она, злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего водителя в подведомственную школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге", – добавили в ведомстве.

Каткееву приговорили к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Сегодня, 19 мая 2025 года, в Астане вынесли приговор Ерлану Кожагапанову – его признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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