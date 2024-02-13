В два раза увеличили объемы покупки валюты на деньги ЕНПФ

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства РК 13 февраля заявил об увеличении объемов инвестирования активов ЕНПФ в покупку валюты в два раза, сообщает Zakon.kz.

За январь 2024 года курс тенге укрепился на 1,4% до 448,17 тенге за доллар. Значительную поддержку тенге с начала года оказывали повышенные продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Их сумма составила более 1 млрд долларов.

"В условиях роста объемов продаж из Национального фонда и их влияния на текущую конъюнктуру курса тенге принято решение в интересах вкладчиков более активно покупать валюту для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. В этой связи на февраль увеличен объем покупки иностранной валюты в ЕНПФ с 200 млн долларов до 400-500 млн долларов". Акылжан Баймагамбетов

Он добавил, что пенсионные активы ЕНПФ демонстрируют положительную динамику. За январь они выросли на 1,5% до 18,1 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 112,6 млрд тенге. Пенсионные взносы составили 186,9 млрд тенге, а досрочные изъятия – 34 млрд тенге.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 7 февраля 2024 года рассказал, будут ли использоваться средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для строительства трех ТЭЦ в Казахстане.