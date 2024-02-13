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Законодательство РК

Предприимчивые шымкентцы сдавали экзамены на права в футболке с вшитой микрокамерой

права сдача нарушения Фото: Zakon.kz
С 16 октября 2023 года по Казахстану спецЦОНы аннулировали 159 результатов теоретических экзаменов на получение водительских удостоверений. Самыми недобросовестными оказались граждане из Шымкента, Алматы и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Нарушения выявила новая система для сдачи теоретического экзамена.

"Недобросовестная сдача экзамена наиболее часто наблюдалась в Шымкенте – 76 раз, Туркестанской области – 58 и в Алматы – 28. При этом кандидаты в водители использовали микронаушники, камеры, устройства удаленного доступа и помощь посторонних лиц".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

К примеру, в Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой.

Система распознала мигание лампочки на одежде услугополучателей и передала сигнал сотрудникам Госкорпорации о возможных нарушениях. В последствие данные граждане были отстранены от тестирования, их результаты – аннулированы.

Теперь они смогут сдать экзамен только через три месяца.

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