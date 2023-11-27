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Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам

Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" привели данные по смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших с начала 2023 года, а также обратились к казахстанцам с призывом, сообщает Zakon.kz.

По данным госкорпорации, с начала текущего года в Казахстане произошло порядка 12 тыс. ДТП, в результате которых скончались около 2 тыс. человек.

"Не подвергайте себя и окружающих опасности. Получайте водительские права только честным путем!" – говорится в обращении "Правительства для граждан" к казахстанцам, опубликованном 27 ноября.

Также в НАО отметили, что усилия госкорпорации нацелены на предотвращение некомпетентных водителей на дорогах.

"Для того, чтобы ужесточить процесс приема экзаменов на права, госкорпорация внедрила систему ПДД 3.0. Благодаря ей за 1,5 месяца были аннулированы 66 результатов тестирований по теории", – добавили в "Правительстве для граждан".

@gosuslugi.kz

❗️Порядка 12 тысяч ДТП произошло в Казахстане с начала года, около 2 тысяч человек скончались. 🚸Усилия Госкорпорации нацелены на предотвращение некомпетентных водителей на дорогах. Для того, чтобы ужесточить процесс приема экзаменов на права, Госкорпорация внедрила систему ПДД 3.0. Благодаря ей за полтора месяца были аннулированы 66 результатов тестирований по теории. 🙌Не подвергайте себя и окружающих опасности. Получайте водительские права только честным путем!

♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz

3 октября 2023 года замминистра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал о планах по ужесточению процедуры получения водительских прав в Казахстане. Подробности по ссылке.

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