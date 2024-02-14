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Законодательство РК

В Алматы прошел митинг против ЛГБТ

В Алматы прошел митинг против ЛГБТ Фото: rawpixel
В Алматы накануне 13 февраля 2024 года желтоксановцы вышли к памятнику "Тәуелсіздік таңы" с требованием законодательно запретить ЛГБТ-пропаганду в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CMN.kz, собравшиеся на митинг активисты провели при помощи адыраспана обряд очищения площади Независимости "от ауры геев и лесбиянок".

10 февраля участница феминистической инициативы "Феминита" Акторгын Аккенжебаласы вышла к памятнику "Тәуелсіздік таңы" в поддержку марша, который представители организации планируют провести 8 марта, но уже второй год подряд не получают разрешения от акимата Алматы. Это и послужило поводом для акции желтоксановцев, которые посчитали действия девушки "грязными и очерняющими ауру монумента".

"Они очернили площадь, где в 1986 году была пролита кровь наших друзей. Мы, как узнали об этом, сразу же отправили запрос в акимат Алматы, чтобы получить разрешение на проведение обряда очищения монумента и его периметра. Ответа от акимата ее не получили, но решили незамедлительно очистить место", – рассказала Гульбахрам Жунис.

Также собравшиеся потребовали у властей принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды:

"Мы требуем, чтобы в Казахстане приняли закон о запрете ЛГБТ. Также, чтобы всех представителей меньшинства наказали, поставили на учет и проверяли на болезни".

Гульбахрам Жунис считает, что требования желтоксановцев не ущемляют ничьи права, а лишь сохраняют целостность Казахстана как страны.

За акцией желтоксановцев наблюдали со-основательница "Феминиты" Жанар Секербаева, а также Акторгын Аккенжебаласы, из-за пикета которой собравшимся на митинг пришлось очищать площадь.

Акторгын Аккенжебаласы отметила, что закон о мирных митингах для всех един. В целом, к ситуации она отнеслась с юмором.

12 февраля 2024 года стало известно, что Министерство культуры и информации РК заблокировало казахстанский сайт ЛГБТ (сообщество сексуальных и гендерных меньшинств).

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