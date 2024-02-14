Антикор задержал акима Сатпаева

Акима Сатпаева Шапагата Аубакира задержали. Информацию корреспонденту Zakon.kz сегодня, 14 февраля 2024 года, подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Ранее в ряде казахстанских Telegram-каналов писали, что акима Сатпаева задержали при получении 10 млн тенге от подрядной организации.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что аким Сатпаева задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч. 2 ("Получение взятки". – Прим. ред.) УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Вместе с тем в Антикоре в очередной раз напомнили, куда обращаться гражданам, которые столкнулись с коррупцией:

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

Шапагат Аубакир родился 18 апреля 1983 года. В 2005 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (по специальности экономика, бакалавр экономики).

Трудовую деятельность в сфере государственной службы начал в 2006 году главным специалистом ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Сатпаев". С 2015 года по 2016 год работал в должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаев". С 2016 года занимал должность заместителя руководителя ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаев". В марте 2020 года был назначен на должность руководителя ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаев", а в октябре 2021 года – заместителем акима Сатпаева.

Акимом Сатпаева Шапагат Аубакир стал в январе 2023 года.