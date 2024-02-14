В российской компании отреагировали на розыск Михаила Сутягинского в Казахстане

В Группе компаний "Титан" 14 февраля 2024 года отреагировали на публикацию Zakon.kz о том, что брата российского бизнесмена Александра Сутягинского – Михаила – объявили в розыск в Казахстане.

Отметим, что накануне, 13 февраля, стало известно, что двух крупных российских предпринимателей, братьев Александра и Михаила Сутягинских, разыскивают силовики Казахстана.

Фото: qamqor.gov.kz

Согласно информации портала правовой статистики ГП РК, розыском Михаила Сутягинского с 12 февраля занимается Управление полиции Медеуского района Алматы. Его брата Александра полиция ищет с 2013 года.

На эту публикацию отреагировали в Группе компаний "Титан", основанной в 1989 году Михаилом Сутягинским.

"В ответ на публикацию, вышедшую 13 февраля в вашем издании о российском бизнесмене Михаиле Сутягинском, сообщаем, что ему не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана. Михаил Сутягинский живет и работает в России, является гражданином Российской Федерации. Он открыт для диалога и ни от кого не скрывается, о факте розыска бизнесмен узнал из казахских СМИ. Мы рассматриваем факт объявления в розыск как инструмент давления на бизнесмена в связи с инициацией Михаилом Сутягинским процедуры международного арбитража с целью возврата потерянных инвестиций на территории Республики Казахстан", – говорится в письме, поступившем на электронный адрес Zakon.kz от заместителя генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК "Титан" Ларисы Духаниной.

Она же напомнила, что "в результате череды недружественных действий ряда властных структур были национализированы два завода, принадлежащих Михаилу Сутягинскому, однако он намерен продолжать отстаивать свои имущественные права в законном порядке".

"В целях защиты чести и достоинства, деловой репутации Сутягинского М.А. и в целом Группы компаний "Титан" нами подготовлено и направлено обращение в адрес Генеральной прокуратуры России", – добавила Лариса Духанина.

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Редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службы Департамента полиции Алматы и Генеральной прокуратуры РК за комментарием по поводу причин объявления в розыск Михаила Сутягинского.