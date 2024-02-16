Дело Сутягинского: российского бизнесмена разыскивают в Казахстане за организацию убийства

В Департаменте полиции (ДП) Алматы корреспонденту Zakon.kz раскрыли детали дела в отношении российского бизнесмена Михаила Сутягинского.

Оказалось, что в отношении Михаила Сутягинского Департаментом полиции Алматы расследуется уголовное дело по ст. 99 ч. 2 (убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК РК "по факту убийства в марте 2002 года".

"30 января текущего года фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело", – рассказали 16 февраля корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

13 февраля 2024 года стало известно, что двух крупных российских предпринимателей, братьев Александра и Михаила Сутягинских, разыскивают силовики Казахстана.

Фото: qamqor.gov.kz



14 февраля в российской компании отреагировали на розыск Михаила Сутягинского в Казахстане. В Группе компаний "Титан", основанной в 1989 году Михаилом Сутягинским, сообщили, что российскому бизнесмену "не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана".