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Законодательство РК

Дело Сутягинского: российского бизнесмена разыскивают в Казахстане за организацию убийства

Дело Сутягинского: российского бизнесмена разыскивают в Казахстане за организацию убийства Фото: Facebook/Информационный центр ГК "Титан"
В Департаменте полиции (ДП) Алматы корреспонденту Zakon.kz раскрыли детали дела в отношении российского бизнесмена Михаила Сутягинского.

Оказалось, что в отношении Михаила Сутягинского Департаментом полиции Алматы расследуется уголовное дело по ст. 99 ч. 2 (убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК РК "по факту убийства в марте 2002 года".

"30 января текущего года фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело", – рассказали 16 февраля корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

13 февраля 2024 года стало известно, что двух крупных российских предпринимателей, братьев Александра и Михаила Сутягинских, разыскивают силовики Казахстана.

Дело Сутягинского: российского бизнесмена разыскивают за организацию убийства

Фото: qamqor.gov.kz


14 февраля в российской компании отреагировали на розыск Михаила Сутягинского в Казахстане. В Группе компаний "Титан", основанной в 1989 году Михаилом Сутягинским, сообщили, что российскому бизнесмену "не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана".

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