Брата российского бизнесмена Сутягинского объявили в розыск в Казахстане

Двух крупных российских предпринимателей, братьев Александра и Михаила Сутягинских, разыскивают силовики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала правовой статистики ГП РК, розыском Михаила Сутягинского с 12 февраля 2024 года занимается Управление полиции Медеуского района города Алматы. Между тем, его брата Александра полиция ищет с 2013 года.

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Александр Сутягинский находится в розыске и был осужден за попытку заказного убийства бывшего партнера по бизнесу. Как стало известно ранее, бывшие партнеры имели финансовые разногласия, связанные с ТОО "Баско". В ходе обыска у него обнаружили автомат Калашникова с патронами. Сутягинский был призван виновным Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы, ему назначили 12-летний срок лишения свободы.

Однако после апелляции судья Кульпаш Утемисова изменила срок на условный. Именно из-за этого решения позже судья Утемисова была приговорена к 4,5 годом тюремного заключения по статье 350 УК РК "Вынесение заведомо неправосудного судебного акта, повлекшего тяжкие последствия". После слушаний в апелляционной коллегии Сутягинского отпустили, и он сбежал.

ЗАО "Группа компаний "Титан", который возглавляет старший из братьев – Михаил, создано в 1998 году, занимается выпуском ацетона, латекса, каучука, пропилена.

ТОО Silicium Kazakhstan создано в марте 2006 года. Учредителями этого предприятия являются "Баско", "Титан" и немецкая компания ThyssenKrupp. Завод по выпуску металлического кремния был построен в декабре 2008 года. Связанная с проектом ТОО Silicium Kazakhstan – АО "Компания BIOHIM" по производству этанола не сумела стать рентабильной из-за проблем с доставкой продукции на рынки сбыта. Оба проекта были профинансированы АО "Банк развития Казахстана". Суммарный долг ТОО Silicium Kazakhstan перед БРК составляет порядка 16 миллиардов тенге.