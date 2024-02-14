Пожарное депо и общежитие открыли в Астане
"В жилом массиве Коктал открыли пожарное депо. Пожарная часть позволит значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации. На вооружении нового пожарного депо имеется техника основного и специального назначения. В основном здании пожарной части расположены бокс на четыре выезда, служебные кабинеты, зал совещания; на территории расположены учебная башня, спортивная и детская площадки.
Кроме того, на территории депо предусмотрели общежитие на 18 служебных квартир для сотрудников столичного гарнизона.
Наши пожарные и спасатели ежедневно приходят на помощь нашим горожанам. Их профессия сложная, ответственная и благородная.
Со своей стороны мы продолжим работать над улучшением условий их труда. К примеру, сейчас также строим пожарное депо в жилом массиве Уркер, проектируем еще три подразделения в ЖМ Тельмана и Интернациональный, а также на 28-й улице. В прошлом году усилили автопарк департамента на 21 единицу техники", – написал аким столицы.