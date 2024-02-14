Пожарное депо и общежитие открыли в Астане

В жилом массиве Коктал открыли пожарное депо с общежитием. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает официальный сайт столичного акимата.

"В жилом массиве Коктал открыли пожарное депо. Пожарная часть позволит значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации. На вооружении нового пожарного депо имеется техника основного и специального назначения. В основном здании пожарной части расположены бокс на четыре выезда, служебные кабинеты, зал совещания; на территории расположены учебная башня, спортивная и детская площадки.

Кроме того, на территории депо предусмотрели общежитие на 18 служебных квартир для сотрудников столичного гарнизона.

Наши пожарные и спасатели ежедневно приходят на помощь нашим горожанам. Их профессия сложная, ответственная и благородная.

Со своей стороны мы продолжим работать над улучшением условий их труда. К примеру, сейчас также строим пожарное депо в жилом массиве Уркер, проектируем еще три подразделения в ЖМ Тельмана и Интернациональный, а также на 28-й улице. В прошлом году усилили автопарк департамента на 21 единицу техники", – написал аким столицы.