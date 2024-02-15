Головкин во главе НОКа, преимущества казахстанских боксеров и Олимпиада в Париже: интервью Серика Сапиева

О преимуществах казахстанских боксеров, предстоящих Олимпийских играх в Париже и Геннадии Головкине в должности президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК высказался чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом и не только именитый боксер Казахстана рассказал в интервью проекту NewsMaker.

– Некоторое время назад я, как журналист, готовил материал о том, существует ли все-таки преимущество у казахских боксеров. Я общался с тренерами, физиологами, врачами, бывшими и действующими боксерами. Кто-то говорил, что это такая, скажем, спортивная байка, в которую верят даже наши соперники. Другие отвечали, что в любом случае есть даже физиологические преимущества, что казахские боксеры – наследники кочевых номадов, хорошо держались в седле, у них все нормально с плечами, группами мышц, у них центр тяжести... Можете высказать свою точку зрения, есть ли преимущество у казахских боксеров?

– Если сравнивать с мировым уровнем бокса, то у казахстанских боксеров есть преимущество. Я это связываю с сохранением той школы советского бокса, которая была. Потому что у нас тренеры были грамотные, и сам уровень бокса в стране был высоким. Поэтому благодаря работе тренеров, благодаря тому, что нас в детстве правильно учат бить удары, правильно передвигаться, у нас есть преимущество.

Если сравнивать со всем миром, то такое преимущество есть у ряда стран. Конечно, отстает Африка, где-то Латинская Америка больше предрасположена к профессиональному боксу. Юго-Восточная Азия, можно так сказать, не особо блещет результатами. Да, есть единичные случаи, есть и чемпионы Олимпиады, но стабильно показывают результаты Европа, Среднеазиатский регион, Америка. Вот те страны, которые действительно показывают высокий уровень бокса.

– Но те формулировки, что у нас даже есть "казахский вес" в боксе, откуда все это идет?

– Начнем с Ермахана Ибрагимова. Он боксировал в весовой категории 71 кг, то есть средний вес. К нему подтягивались средневесы, учились у него, и, соответственно, в будущем конкурировали с ним. Соответственно, уровень этих боксеров рос именно в средней весовой категории. И, наверное, из-за этого и сохранилась тенденция, что 69 кг – это "казахский вес". Кстати, у нас была весовая категория "69 кг", и эта весовая категория была на протяжении пяти Олимпийских игр. И в четырех из Олимпийских игр мы заняли первые места.

– Вы в том числе?

– Да, в том числе и я. Наверное, это сравнение – то, что у нас высокая конкуренция именно в средней весовой категории. Кроме этого, конечно, и маленькие веса были, Булат Жумадилов выступал. Сейчас сохраняется такая тенденция. "Супертяжи" периодически дают результат, это благодаря Серику Омирбекову, Мирошниченко, Юрченко, Мухтархану Дильдабекову – все мы их помним. Где-то на уровень мирового бокса мы подбираемся в некоторых весах. Плюс к этому, у нас правильная система подготовки спортсменов, именно начальной подготовки. Вот это наш успех казахстанского бокса.

– Вы, как спортсмен, выезжаете в регионы, в любом случае мальчишки, с которыми вы встречаетесь, однозначно узнают вас. Вас узнают на улице не только подростки, не только фанаты бокса. Вы ощутили этот особый культ бокса на себе на волне популярности? Я помню 2012 год, вы прилетаете с "золотом". И я вижу, сотни мальчишек окружили "Казмедиацентр", чтобы вас увидеть и с вами сфотографироваться. Почему такой культ бокса в нашей стране?

– Культ бокса в стране связан с нашими результатами, с достижениями казахстанских боксеров. Можно начать с истории казахстанского бокса. Это Валерий Рачков – первый чемпион мира, Серик Конакбаев, Виктор Демьяненко. Наверное, зарождалось все-таки это еще в Советском Союзе, особенно в 1980 году, когда Серик Конакбаев был лидером советского бокса. Его любили по всему миру, в том числе, конечно, в Советском Союзе он был звездой, и все мальчишки мечтали оказаться когда-то рядом. Это поколениями передавалось, с этим связана популярность бокса в стране. Ну и вдобавок ко всему достижения в профессиональном боксе. Вот поэтому такой культ бокса в стране.

– Матчи, особенно Геннадия Головкина, которые вся страна смотрела в пять утра, учитывая разницу во времени с Соединенными Штатами, – это ведь тоже показатель? Каналы сообщали, что бои смотрели 3 млн зрителей, это реальные цифры…

– Гена добавил свою лепту в достижения казахстанских спортсменов, он очень популярен в мире, это тоже очень сильно повлияло на развитие бокса в нашей стране. Когда Гена выигрывал, еще больше мальчишек хотели быть похожими на него, достичь каких-то результатов.

– Некоторое время назад вышел автобиографический фильм о вашей истории. Как думаете, те мальчишки, которые его посмотрели, сделали выводы, что "мне нравится история Серика Сапиева, хочу быть, как он, буду отдавать тренировкам все и попытаюсь повторить его успех"? Насколько вам комфортно быть ролевой моделью для этих ребят?

– Мне повезло, на основе моей биографии был снят фильм "Боксер". В 2012 году я выиграл Олимпиаду, и буквально в конце года появилась идея создания казахстанского спортивного кино. Конечно, и до меня были победители Олимпиады. И на фоне этого успеха, триумфа, к тому же бокс является очень популярным видом спорта в нашей стране, было принято решение, что именно о боксе будем снимать фильм. Кого будем снимать? Вот в 2012 году – триумф. Все говорят о Сапиеве, давайте Сапиева возьмем, у него такая биография.

Я считаю, что у многих наших спортсменов "киношная" биография, потому что были сложности… И боксерское сообщество, Федерация бокса нашей страны, руководители – все видели, что это может лечь в основу хорошего фильма, поэтому Федерация бокса инициировала создание фильма именно спортивного о боксе. А мне повезло, сняли фильм обо мне.

– Скромно, Cерик, вы об этом говорите, но ведь жанр достаточно популярный и в Голливуде, и в других странах. Ведь это история успеха, это спортивная драма, целый жанр. Хотелось бы вам, чтобы и про других наших атлетов снимались такие фильмы?

– Конечно, такие фильмы нужны, это популяризует спорт, пропаганда спорта, здорового образа жизни, правильного мышления для нашего подрастающего поколения и правильная идеология страны в целом.

– С позитивной мысли хотелось бы в реалии вернуться. Все тоже эмоционально давали комментарии и переживали после турнира по боксу на Олимпиаде в Токио. Для многих казахстанцев возвращение без золотой медали с этого турнира – это просто трагедия. Раздавалась критика: где-то по делу, где-то были популистские высказывания, но, тем не менее, наше неудачное выступление, наверное, простили после невероятно успешного Чемпионата мира по боксу в Ташкенте. Наверное, как говорят, и в горе, и в радости нужно быть с любимой сборной?

– Я, как спортсмен, просто обязан поддерживать всех спортсменов, кто выступает, кто проиграл, кто выиграл. Мы должны поддерживать друг друга. Я на своем опыте понимаю, что поддержка очень важна, потому что у меня тоже были горечь поражения и триумф. В связи с этим я всегда буду поддерживать спортсменов.

– Но вернула все-таки сборная спустя два года в Ташкенте "золото", после классными боями народную любовь, и все забыли, скажем, большая часть, о неких грустных моментах выступления в Токио.

– Наша национальная олимпийская сборная по боксу возвращалась с единственной золотой медалью с Олимпиад в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Если бы мы завоевали золотую медаль в 2020 году, можно было бы списать на не очень удачное выступление сборной, но золотая медаль компенсировала все. Но не получилось, были моменты, где с нашими боксерами не совсем справедливо поступали. Сакен Бибосынов должен был выиграть золотую медаль, но так получилось, что судьи решили иначе.

Да, обидно, без золотой медали. Везде есть взлеты и падения. И в казахстанском спорте, именно в Токио, у нас получилось снижение результативности. Надеемся, в будущем они компенсируют это золотой медалью Олимпийских игр в Париже. А в Ташкенте, действительно, наши боксеры компенсировали тот проигрыш на Олимпийских играх в Токио. Все мы помним, как весь зал пел гимн, и это было действительно незабываемо, четыре "золота". Хорошие моменты в истории казахстанского спорта.

– Возвращаясь, наверное, к самой обсуждаемой теме, из-за чего все вдруг вспомнили о спорте: на днях ряд депутатов озвучили определенные цифры, запросы, призывали к ответу. Все сводилось к тому, что выделяется очень много бюджетного финансирования и результаты как бы не соответствуют. При этом больше всего досталось Национальному олимпийскому комитету, федерациям. Но при этом мы прекрасно понимаем, что государство не может вмешиваться в деятельность Национальных олимпийских комитетов. Индия по опыту получила отстранение за это, то есть как причина. Это олимпийская хартия, государство не может вмешиваться в деятельность... Как думаете, сейчас, перед Олимпиадой, такие заявления, обсуждения, какие-то популистские тезисы далеких от спорта людей могут сказаться на подготовке сборных, на конкретных спортсменах? Разговор о деньгах и результатах вы сами застали, когда возглавляли профильный комитет, и то же самое слышали в 2021 году по итогам Токио. У вас нет ощущения дежавю?

– Я считаю, что высказывания некоторых депутатов не совсем правильные, если честно. Просто есть подъемы, есть падения. Нельзя связывать это с руководством, например. Я на стороне спорта, во-первых, на стороне Национального олимпийского комитета, в котором работаю в должности заместителя генерального секретаря. И наш президент – достаточно известная фигура не только в Казахстане, но и в Международном олимпийском комитете.

У нас прошел аудит нашего Антикора, Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого они указали на недоработки, которые в последующем были исправлены. Национальный олимпийский комитет понимает, что выполняет государственные задания, и он ответственный за освоение средств, вообще за распределение этих средств и за результат.

– Но иногда для хайповости в заголовках можно и фамилию назвать…

– Ну, конечно! Это придает, так сказать, ажиотажа вокруг персоны, вокруг самого депутата, это показывает работу депутата, они должны показывать эту работу, то есть это определенный такой своего рода хайп. Насколько я знаю, была проверка мировых аудиторских компаний, тоже была проверка на финансирование. Все-таки Национальный олимпийский комитет – это, можно сказать, филиал Международного олимпийского комитета.

– Вы сами упомянули о том, что у нас так или иначе сложилась традиция, когда крупные бизнесмены параллельно со своим успешным бизнесом возглавляют определенные федерации. Мы можем даже назвать имена – Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов, еще недавно Федерацию бокса возглавлял Кенес Ракишев. И эти крупные бизнесмены, насколько я знаю и насколько знают сами спортсмены, вводили дополнительные призовые, тратили свои личные деньги на тот вид спорта, который поддерживали. Насколько честно в этих обстоятельствах обвинять их в том, что они, наоборот, жадные капиталисты, засовывающие в карман госбюджет, и как будто они эти федерации используют для получения дохода? Разве это так?

– Вы перечислили всех, кто действительно развивал виды спорта. Были построены, например, теннисные центры, практически в каждом областном городе есть теннисный центр. Также я работал в Федерации бокса, мы строили четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, называются они "Тарлан". Кенес Ракишев, все мы видим в новостях, дает призовые, в мое время таких призовых не было…

– Лично от себя даже дает…

– Лично от себя, да. Как только я попал в национальную сборную в 2005 году, таких больших призовых у нас не было. Потом уже были, когда руководство федерации сменилось, когда я Олимпиаду выигрывал. Сейчас внимание привлекает настольный теннис, наш президент страны регулярно играет в настольный теннис. Президент федерации занимается развитием спорта, вкладывает свои средства, открывает центры настольного тенниса.

– Тимура Турлова и развитие шахмат тоже можно привести в пример…

– Конечно! Все мы знаем людей, которые развивают тот или иной вид спорта, они периодически появляются в новостных заголовках. И, действительно, это заслуживает уважения. Те люди, которые занимаются развитием спорта и вкладывают свои собственные средства, их надо поддерживать. Вопрос в тех, кто использует федерацию в своих каких-то целях, кто не вкладывает в нее средства, и, соответственно, нет результата. Тогда внутри таких федераций сами должны ставить вопрос о президентстве.

– Это хорошо, когда крупный бизнесмен, возможно, симпатизирующий или любящий этот вид, приходит, начинает вкладывать, искать финансирование, реализовывать какие-то проекты? Насколько это хорошая практика для нас?

– Государственные деньги для развития спорта однозначно нужны. Необходимо развивать олимпийские виды спорта, вкладывать средства в развитие спорта. Спонсоры все не потянут, поэтому государство должно заниматься развитием спорта. Во-первых, массовый спорт – это здоровье нации, ну и перспектива, когда из массового спорта переходят в профессиональный спорт, это имидж страны.

Поэтому я считаю правильным, что государство поддерживает спортсменов, дает им призовые за победу на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Стипендию в 100 МРП дают олимпийским чемпионам, тренерам, воспитавшим олимпийских чемпионов, это правильно, это нужно, ведь люди идут в спорт, они популяризируют страну, они занимаются здоровым образом жизни. Они в целом влияют на идеологию, то есть идеологическая составляющая в этом есть, поэтому нужно вкладывать, взращивать наших чемпионов.

– Вы общаетесь с зарубежными спортсменами, например, во многих странах нет обязательных выплат обладателям олимпийских медалей. У тех же американских атлетов очень солидные спонсорские контракты. Может, мы просто еще не доросли, наш рынок, спонсоры массово не пришли в спорт, ведь это тоже неплохо, когда человек получает крутой спонсорский контракт на 3 млн долларов и не ждет этих выплат от государства, которые не всегда, скажем так, космические…

– Тогда нужно нам взращивать своих чемпионов, а в медийном плане – делать из них звезд. Чтобы спонсоры сами пришли и сами сказали – мы хотим, чтобы ты стал лицом нашего продукта. Не нужно, например, в спортивных магазинах развешивать портреты Роналду, Месси и других звезд. Может, тогда давайте наших чемпионов развешивать всякие плакаты, то есть больше пропаганды, больше популяризации, больше пиара нашим спортсменам. И тогда они будут узнаваемыми лицами, они будут лидерами мнений, и, соответственно, к ним потянутся спонсоры. Если мы перейдем к такой модели, почему бы и нет?

Вот случай с Дмитрием Баландиным, он выиграл Олимпийские игры. Здесь работа руководства была, они заранее давали ему хороших специалистов, чтобы тренировали, диета была, вплоть до камеры, которая снимает под водой и корректирует его технику сразу же, по ходу процесса. Была такая системная работа профессионального спорта, не детско-юношеского, а уже профессионального спорта, когда он был на высоком уровне, и он взял и первым стал, это работа федерации.

– Получается, когда нам, зрителям, кажется, что спортсмен "выстрелил", за этим стоит работа атлета, тренерского штаба и чиновников, которые принимают верные решения, обеспечивают хорошие условия и так далее? Получается, так система работает?

– Конечно, спортивных функционеров не видно, работы их не видно, и они могут даже в какой-то мере скрывать свою работу, чтобы не показать себя. Работа наших докторов, восстановительный процесс, такая работа тоже идет. После каждого боя во время учебно-тренировочного процесса у меня брали кровь, смотрели мое функциональное состояние. Мне об этом не говорили, зато сами тренеры обсуждали и регулировали тренировочный либо соревновательный процесс. Я был спортсменом, и Федерация бокса, мой тренер, доктора, вся команда занималась подготовкой меня к стартам. Они полностью следили за моим питанием, как я восстанавливаюсь, куда я езжу, что я ем. И я был ребенком в обычной жизни, но был высококлассным спортсменом. То есть я сравниваю спортсменов, так сказать, с подростками, у которых нет опыта в любой руководящей должности. Нет опыта в работе, но они знают свое спортивное дело. Вот и мне было тяжело перестраиваться, но благодаря поддержке я после завершения карьеры пришел работать в Федерацию бокса. Это все дело наживное, и нужно все-таки немного обучиться, потому что спортсменам действительно тяжело переключиться со спортивной деятельности на должность функционера.

– То есть менеджер – это немножко другое, чем выступать и представлять страну на ринге или на арене?

– Да, мы, как подростки, ничего не знаем, потом нас в мир запустили, говорят – вот, все, руководи, а у тебя опыта нет, руководящего, например. Я считаю, что спортсменов нужно постепенно вводить в статус менеджера.

– То есть привлекать их к управлению, к решению вопросов – выполнять представительские функции…

– Мы же пришли в бокс, ничего не умея, но спустя пять лет чему-то научились. То же самое и в обычной должности менеджера, заходишь – и ты фактически ничего не умеешь, тебя твои же коллеги обучают. Мне повезло, я попал в Федерацию бокса, меня там мои коллеги поддержали, я поехал на обучение по программе "Болашак" в Англию. Опыт я получал постепенно, так можно сказать. И уже поработал достаточно и в Мажилисе Парламента, и на государственной службе, уже опыт имею, и я этому очень рад, потому что столкнулся с работой, которую не делал никогда. Было тяжело, но постепенно опыта набрался.

– Чтобы закрыть этот блок, все-таки озвучу вопрос, а вы решите, отвечать или нет. Геннадий Геннадьевич Головкин на посту главы Национального олимпийского комитета Казахстана – все-таки как вам, если это произойдет?

– Должность президента избираемая. Если его изберут и будут поддерживать коллеги, в целом весь Национальный олимпийский комитет, я думаю, он справится со своей работой, но, опять же, здесь нужна поддержка.

– Серик, почему, на ваш взгляд, у людей, далеких от спорта, сложилось такое отношение: "золото" – все, ты чемпион, ты со щитом, а "серебро", "бронза" почему-то ценятся совсем по-другому? Хотя это такая же борьба, такая же выкладка, такие же достижения…

– Можно сказать, что в мире в целом такая тенденция есть. Например, все мы знаем чемпионов мира по футболу, а с кем они играли в финале, помнят не все. Но всегда запоминается титул чемпиона мира, титул олимпийских чемпионов. И настоящие спортсмены, настоящие любители спорта, они понимают, насколько тяжелый труд спортсмена. И вот такие люди ценят и серебряную, и бронзовую медали.

– Есть известное выражение, его используют маркетологи: "спорт – это эмоции". Победы спортсменов вызывают радость, люди исполняют гимн вместе с атлетом, когда он стоит и смотрит на флаг своей страны… Вы чувствуете, что изменилась культура "боления" в Казахстане?

– Я думаю, культура болельщиков изменилась благодаря социальным сетям. И на игры национальной сборной собираются, бывает, полные стадионы. То есть культура болельщиков есть благодаря победам.

– То есть побеждают твои ребята – ты приходишь и приводишь детей на стадион? Это видно по посещаемости матчей футбольной сборной в этом отборочном цикле.

– Однозначно! Основной такой стимул, чтобы болели в спорте, – это победы спортсменов, и когда будут победы, тогда и больше народа будет собираться. Вот "Барыс" одно время очень много народа собирал, побольше, чем в этом сезоне, я заметил. Со сборной Дании, конечно, была фантастика, когда наши победили. Это действительно вызывает большие эмоции, человек испытывает чувство гордости, эйфории от того, что он причастен к победе, что он болел за национальную сборную. И это не команда выиграла, это мы выиграли, это Казахстан выиграл! Ощущение причастности к этому событию, к победе – это все-таки положительно влияет на общество. Мэнни Пакьяо, профессиональный боксер, когда боксировал, Филиппины замирали, и около часа, а может, даже больше не было преступности в стране. Это о многом говорит, значит, спортивные победы оказывают благоприятный социальный эффект в целом на развитие страны, победы любых спортсменов.

– Получается, спорт мотивирует и заставляет радоваться жизни?

– Однозначно, и мотивирует, и радоваться жизни заставляет, и приносит какую-то радость, эмоции в твою повседневную жизнь, в твою повседневную рутину.

– Серик, вы, наверное, помните рекламный слоган популярного производителя спортивной обуви: "Невозможное возможно"? А вы знаете оригинал, откуда заимствовали этот слоган? Это цитата Мохаммеда Али, я ее сейчас приведу: "Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно". А вы можете что-то добавить к ней?

– Как раз для спорта, как раз для мотивации спортсмена. Когда два спортсмена выходят друг против друга, есть объективные факторы, влияющие на психологию спортсмена. Может, он уже два раза проигрывал, например, но эта цитата как раз-таки очень хороший стимул, мотивация "прыгнуть выше головы". И не только в спорте.

– Может быть, Серик, поделитесь какой-нибудь своей мыслью о спорте, чтобы через 10 лет написали: "это цитата Серика Сапиева"? Есть у вас какая-то фраза, с которой вы живете, какая-то мудрость жизненная, которую вы повторяете себе?

– Ты должен быть достоин того, чего ты хочешь достичь, целей.

Интервью Серика Сапиева можно посмотреть на YouТube-канале Newsroom 99.

6 апреля 2023 года Серик Сапиев стал председателем Президиума Казахстанского союза спортсменов.