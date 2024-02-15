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Законодательство РК

Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован

Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован Фото: Facebook/tioline.kz
Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении АФМ сказано, что 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев.

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением "Обуховское" в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

"Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом "Тиолайн". Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды".Пресс-служба АФМ РК

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

Компания "Тиолайн" была создана в 2004 году, а в 2006 году был подписан контракт на недропользование Обуховского месторождения титан-циркониевых руд.

В состав участников ТОО "Тиолайн" входят: ООО "Пром Арсенал", Виктор Долгачев, Хамзат Бисултанов и другие. ГОК ТОО "Тиолайн" захвачен ТОО "Обуховский горно-обогатительный комбинат", бенефициарным собственником которого является Виктор Долгалев. На сегодня предприятие является крупнейшим в стране и входит в топ-100 международных компаний по количеству реализуемой продукции – рутил-циркониевого концентрата.

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