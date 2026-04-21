Аресты и миллиарды хищений: что случилось на крупной стройке в Петропавловске

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области ведет расследование по факту хищения средств на строительство путепровода, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в августе 2023 года между КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" и ТОО "БУКА" был заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд тенге.

"В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ", – уточняют в пресс-службе АФМ за 21 апреля 2026 года.

По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ.

На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

В итоге с санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозреваемого в хищении 4 млрд доставили из Грузии в Казахстан.