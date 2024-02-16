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Законодательство РК

Выделенный миллиард тенге на модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 украли

При модернизации Экибастузской ГРЭС-2 похищено около миллиарда тенге Фото: Zakon.kz
Прокуратура Павлодарской области проверила АО "Экибастузская ГРЭС-2". Как оказалось, были выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 16 февраля 2024 года сказано, что сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.

"В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

7 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. 

По его словам, госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния.

"Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2", – уточнил он.

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