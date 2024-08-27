Экибастузская ГРЭС-2 подписала ЕРС-договор на строительство 3-го и 4-го энергоблоков

На Экибастузской ГРЭС-2 реализуется инвестиционный проект "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3, 4". В рамках проекта 27 августа 2024 года состоялось подписание ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом.

ЕРС-контрактом предусмотрено проектирование, поставка оборудования и строительство "под ключ" энергоблоков №3 и №4 мощностью 540 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию энергоблока №3 запланирован на 2028 год и энергоблока №4 на 2030 год. После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств и льготного займа, предоставляемого российскими финансовыми институтами по субсидированной ставке вознаграждения в рамках экспортной программы.

В этом году по проекту планируется разработка проектно-сметной документации, размещение заказа на основное и вспомогательное оборудование, а также подготовительные строительно-монтажные работы.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Реализация проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3, 4" внесет весомый вклад в покрытие энергодефицита и обеспечение энергетической безопасности страны.

Акционерное общество "Экибастузская ГРЭС-2" является дочерней компанией АО "Самрук-Казына" (50%) и АО "Самрук-Энерго" (50%)