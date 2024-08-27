Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экибастузская ГРЭС-2 подписала ЕРС-договор на строительство 3-го и 4-го энергоблоков

Подписала ЕРС-договор на строительство 3 и 4 энергоблоков, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:55 Фото: АО "Самрук-Энерго"
На Экибастузской ГРЭС-2 реализуется инвестиционный проект "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3, 4". В рамках проекта 27 августа 2024 года состоялось подписание ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом.

ЕРС-контрактом предусмотрено проектирование, поставка оборудования и строительство "под ключ" энергоблоков №3 и №4 мощностью 540 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию энергоблока №3 запланирован на 2028 год и энергоблока №4 на 2030 год. После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств и льготного займа, предоставляемого российскими финансовыми институтами по субсидированной ставке вознаграждения в рамках экспортной программы.

В этом году по проекту планируется разработка проектно-сметной документации, размещение заказа на основное и вспомогательное оборудование, а также подготовительные строительно-монтажные работы.

Подписала ЕРС-договор на строительство 3 и 4 энергоблоков, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:55

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Реализация проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3, 4" внесет весомый вклад в покрытие энергодефицита и обеспечение энергетической безопасности страны.

Акционерное общество "Экибастузская ГРЭС-2" является дочерней компанией АО "Самрук-Казына" (50%) и АО "Самрук-Энерго" (50%)

Подписала ЕРС-договор на строительство 3 и 4 энергоблоков, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 15:55

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Читайте также

Генеративный ИИ даст существенный толчок развитию науки в ближайшем будущем
Александр Крайнов: Генеративный ИИ даст существенный толчок развитию науки в ближайшем будущем
Когда Apple представит iPhone 16
Когда Apple представит iPhone 16
Запущен на Экибастузской ГРЭС-1 АО &quot;Самрук-Энерго&quot;
На Экибастузской ГРЭС-1 запущен энергоблок №1
Айсулу Омарова
2024 год Электроэнергия Самрук-Энерго
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: