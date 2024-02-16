Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска
Сотрудникам коммунального предприятия "Таза Өскемен" пришлось работать в авральном режиме, чтобы разбушевавшаяся стихия не парализовала город.
На усиленный режим работы были переведены все сотрудники. Мы организовали места отдыха прямо на производственной базе.
Фото: Zakon.kz
Многие два-три дня не возвращались домой. Помогали и волонтеры – развозили горячий чай и питание трактористам. Все это дало свои плоды – ни одна магистраль городского или районного значения не перестала функционировать, рассказал аким города Жаксылык Омар.
Градоначальник отметил и активность самих устькаменогорцев. Предприниматели за свои средства организовывали уборку прилегающих территорий, отряды волонтеров помогали с очисткой одиноким пенсионерам и инвалидам.
Даже простые автолюбители в плохую погоду подбирали людей с остановок и помогали добраться, куда нужно.
Фото: Zakon.kz
Но хотя кризис миновал, городских коммунальщиков ждет еще много сложной работы. Сразу по завершении снегопада столбик термометра опустился до -25-30 градусов ниже нуля.
Морозы обещают затянуться, и вывозить снег с обочин и улиц предстоит в тяжелых условиях. В связи с похолоданием приведены в повышенную готовность и все другие коммунальные службы города.