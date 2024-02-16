Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска

Почти сутки над территорией всего города продолжался обильный снегопад. Толщина слоя снега, выпавшего на город за 24 часа, составила около полуметра. И это при том, что буквально недавно – 11 февраля – в городе уже прошел многочасовой снегопад.

Сотрудникам коммунального предприятия "Таза Өскемен" пришлось работать в авральном режиме, чтобы разбушевавшаяся стихия не парализовала город.



На усиленный режим работы были переведены все сотрудники. Мы организовали места отдыха прямо на производственной базе.





Фото: Zakon.kz

Многие два-три дня не возвращались домой. Помогали и волонтеры – развозили горячий чай и питание трактористам. Все это дало свои плоды – ни одна магистраль городского или районного значения не перестала функционировать, рассказал аким города Жаксылык Омар.





Градоначальник отметил и активность самих устькаменогорцев. Предприниматели за свои средства организовывали уборку прилегающих территорий, отряды волонтеров помогали с очисткой одиноким пенсионерам и инвалидам.

Даже простые автолюбители в плохую погоду подбирали людей с остановок и помогали добраться, куда нужно.





Фото: Zakon.kz

Но хотя кризис миновал, городских коммунальщиков ждет еще много сложной работы. Сразу по завершении снегопада столбик термометра опустился до -25-30 градусов ниже нуля.



Морозы обещают затянуться, и вывозить снег с обочин и улиц предстоит в тяжелых условиях. В связи с похолоданием приведены в повышенную готовность и все другие коммунальные службы города.