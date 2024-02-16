Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска

Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска Фото: Zakon.kz
Почти сутки над территорией всего города продолжался обильный снегопад. Толщина слоя снега, выпавшего на город за 24 часа, составила около полуметра. И это при том, что буквально недавно – 11 февраля – в городе уже прошел многочасовой снегопад.

Сотрудникам коммунального предприятия "Таза Өскемен" пришлось работать в авральном режиме, чтобы разбушевавшаяся стихия не парализовала город.

На усиленный режим работы были переведены все сотрудники. Мы организовали места отдыха прямо на производственной базе.

Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска

Фото: Zakon.kz

Многие два-три дня не возвращались домой. Помогали и волонтеры – развозили горячий чай и питание трактористам. Все это дало свои плоды – ни одна магистраль городского или районного значения не перестала функционировать, рассказал аким города Жаксылык Омар.


Градоначальник отметил и активность самих устькаменогорцев. Предприниматели за свои средства организовывали уборку прилегающих территорий, отряды волонтеров помогали с очисткой одиноким пенсионерам и инвалидам.

Даже простые автолюбители в плохую погоду подбирали людей с остановок и помогали добраться, куда нужно.

Вызов стихии достойно приняли коммунальщики Усть-Каменогорска

Фото: Zakon.kz

Но хотя кризис миновал, городских коммунальщиков ждет еще много сложной работы. Сразу по завершении снегопада столбик термометра опустился до -25-30 градусов ниже нуля.

Морозы обещают затянуться, и вывозить снег с обочин и улиц предстоит в тяжелых условиях. В связи с похолоданием приведены в повышенную готовность и все другие коммунальные службы города.

Читайте также

Казахстан Алматы гостиницы
В Алматы перестало хватать гостиниц для туристов
Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы
Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы
Казахстан туристы туризм
О неправильном распределении турпотоков в Казахстане заявил глава Kazakh Tourism
Айсулу Омарова
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: