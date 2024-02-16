Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана

На 19:00 16 февраля 2024 года в связи с неблагоприятными погодными условиями в девяти областях Казахстана введены временные ограничения на движение транспорта на участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", общая протяженность участков с ограничением составляет 4 826 км.

В Абайской области введены ограничения на движение транспорта на 4 автодорогах протяженностью 1422 км из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильные снегопады и низкие температуры. Ограничения касаются всех видов автотранспорта и следующих направлений:

"Семей – Калбатау – Богаз";

"Таскескен – Бакты";

"Калбатау – Таскескен - граница Жетысуской области";

"Семей - Кайнар".

В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних Жамбылской и Жетысуской областях ограничено движение на 3 автодорогах общей протяженностью 635 км. Ограничения затрагивают следующие направления:

"Жанакурлыс – граница Жамбылской области";

"Подъезд к турбазе Алматау";

"Пункт взимания платы – граница Жетысуской области",

"Шелек – Кокпек";

"Аласа – Кеген – Нарынкол".

В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры до -40°С введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов по области по всем направлениям общей протяженностью 1 238 км.

В Жамбылской области из-за сильного снегопада введены ограничения на движение на автодороге между селами Кенен и Кайнар протяженностью 79 км. Для обеспечения непрерывности движения предоставлен альтернативный маршрут через старый Кордайский перевал.

А также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай общей протяженностью 71 км.

В Жетысуской области в связи с метелью, отсутствием видимости на дорогах и неблагоприятными погодными условиями, а также из-за введения ограничений в Абайской области ограничено движение на 4 автодорогах общей протяженностью 671 км. Ограничения касаются следующих направлений:

"Коктума – Достык";

"Граница Алматинской области – Пункт взимания платы";

"Перевал Алтын Емель";

"Граница Алматинской области – Ушарал – граница Абайской области".

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры) введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов между поселком Новостройка и городом Балхаш протяженностью 349 км.

В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта на автодороге протяженностью 83 км от границы с Улытауской области до города Аркалык. Участок закрыт в связи с неблагоприятными условиями в Улытауской области.

В Северо-Казахстанской области в связи с метелью и отсутствием видимости на автодороге протяженностью 163 км между селами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.

В Улытауской области из-за неблагоприятных погодных условий, включая метель и плохую видимость на дороге, ограничено движение на дороге протяженностью 115 км между селом Улытау и границей с Костанайской области.

На данный момент в зимнем содержании автодорог республиканского значения задействовано 704 единицы техники и 1438 дорожников.

Ранее МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям. Ведомство рекомендовало временно избегать поездок по автодорогам.

