Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана
По информации "КазАвтоЖола", общая протяженность участков с ограничением составляет 4 826 км.
В Абайской области введены ограничения на движение транспорта на 4 автодорогах протяженностью 1422 км из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильные снегопады и низкие температуры. Ограничения касаются всех видов автотранспорта и следующих направлений:
- "Семей – Калбатау – Богаз";
- "Таскескен – Бакты";
- "Калбатау – Таскескен - граница Жетысуской области";
- "Семей - Кайнар".
В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних Жамбылской и Жетысуской областях ограничено движение на 3 автодорогах общей протяженностью 635 км. Ограничения затрагивают следующие направления:
- "Жанакурлыс – граница Жамбылской области";
- "Подъезд к турбазе Алматау";
- "Пункт взимания платы – граница Жетысуской области",
- "Шелек – Кокпек";
- "Аласа – Кеген – Нарынкол".
В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры до -40°С введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов по области по всем направлениям общей протяженностью 1 238 км.
В Жамбылской области из-за сильного снегопада введены ограничения на движение на автодороге между селами Кенен и Кайнар протяженностью 79 км. Для обеспечения непрерывности движения предоставлен альтернативный маршрут через старый Кордайский перевал.
А также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай общей протяженностью 71 км.
В Жетысуской области в связи с метелью, отсутствием видимости на дорогах и неблагоприятными погодными условиями, а также из-за введения ограничений в Абайской области ограничено движение на 4 автодорогах общей протяженностью 671 км. Ограничения касаются следующих направлений:
- "Коктума – Достык";
- "Граница Алматинской области – Пункт взимания платы";
- "Перевал Алтын Емель";
- "Граница Алматинской области – Ушарал – граница Абайской области".
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры) введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов между поселком Новостройка и городом Балхаш протяженностью 349 км.
В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта на автодороге протяженностью 83 км от границы с Улытауской области до города Аркалык. Участок закрыт в связи с неблагоприятными условиями в Улытауской области.
В Северо-Казахстанской области в связи с метелью и отсутствием видимости на автодороге протяженностью 163 км между селами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.
В Улытауской области из-за неблагоприятных погодных условий, включая метель и плохую видимость на дороге, ограничено движение на дороге протяженностью 115 км между селом Улытау и границей с Костанайской области.
На данный момент в зимнем содержании автодорог республиканского значения задействовано 704 единицы техники и 1438 дорожников.
Ранее МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям. Ведомство рекомендовало временно избегать поездок по автодорогам.