Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана

Фото: polisia.kz

По состоянию на 18:00 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в девяти областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км: "Омск –Майкапшагай" – с.Калбатау – с.Богас (для всех видов). Алматинская область – 1 автодорога общей протяженностью 15 км: "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного). Восточно-Казахстанская область – 3 автодороги общей протяженностью 435 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин): "Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" – п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового вида с прицепом и полуприцепом);

"Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи" - с.Ушановское – г.Алтай (для всех видов);

"Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан, с.Улкен Каратал – гр.КНР (для всех видов). Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости): "Алматы – Ташкент – Термез" – с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости): "Ушарал-Достык" – ст.Коктума – ст.Достык. Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области): "Жезказган – Петропавловск" - гр.Улытауская область – г.Аркалык. Мангистауская область – 2 автодороги общей протяженностью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости): "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" - с.Жетыбай-г.Актау (для всех видов);

"Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркменистана" - с.Жетыбай-г.Жанаозен (для всех видов). Северо-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 67 км (метель, ограничение видимости): "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)" – с.Кишкенеколь – гр.РФ. (для всех видов). Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости): "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов). На автодорогах республиканского значения задействовано 438 единиц техники и 850 человек. Ранее "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман.

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