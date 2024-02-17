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Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана

Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана Фото: polisia.kz
По состоянию на 18:00 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в девяти областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км:

  • "Омск –Майкапшагай" – с.Калбатау – с.Богас (для всех видов).

Алматинская область – 1 автодорога общей протяженностью 15 км:

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область – 3 автодороги общей протяженностью 435 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин):

  •  "Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" – п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового вида с прицепом и полуприцепом);
  •  "Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи" - с.Ушановское – г.Алтай (для всех видов);
  •  "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан, с.Улкен Каратал – гр.КНР (для всех видов).

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):

  •  "Алматы – Ташкент – Термез" – с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  •  "Ушарал-Достык" – ст.Коктума – ст.Достык.

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

  • "Жезказган – Петропавловск" - гр.Улытауская область – г.Аркалык.

Мангистауская область – 2 автодороги общей протяженностью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости):

  • "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" - с.Жетыбай-г.Актау (для всех видов);
  • "Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркменистана" - с.Жетыбай-г.Жанаозен (для всех видов).

Северо-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 67 км (метель, ограничение видимости):

  •  "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)" – с.Кишкенеколь – гр.РФ. (для всех видов).

Улытауская область  – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

  • "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 438 единиц техники и 850 человек.

Ранее "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман.

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