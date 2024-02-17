Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана
Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км:
- "Омск –Майкапшагай" – с.Калбатау – с.Богас (для всех видов).
Алматинская область – 1 автодорога общей протяженностью 15 км:
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного).
Восточно-Казахстанская область – 3 автодороги общей протяженностью 435 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин):
- "Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" – п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового вида с прицепом и полуприцепом);
- "Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи" - с.Ушановское – г.Алтай (для всех видов);
- "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан, с.Улкен Каратал – гр.КНР (для всех видов).
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):
- "Алматы – Ташкент – Термез" – с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Ушарал-Достык" – ст.Коктума – ст.Достык.
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
- "Жезказган – Петропавловск" - гр.Улытауская область – г.Аркалык.
Мангистауская область – 2 автодороги общей протяженностью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости):
- "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" - с.Жетыбай-г.Актау (для всех видов);
- "Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркменистана" - с.Жетыбай-г.Жанаозен (для всех видов).
Северо-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 67 км (метель, ограничение видимости):
- "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)" – с.Кишкенеколь – гр.РФ. (для всех видов).
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):
- "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов).
На автодорогах республиканского значения задействовано 438 единиц техники и 850 человек.
Ранее "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман.