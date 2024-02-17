Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Режим ЧС в районе Абайской области: что там происходит

Режим ЧС в районе Абайской области: что там происходит Фото: МЧС РК
ДЧС Абайской области доложил о ситуации на перевале Байбур в Кокпектинском районе, где накануне был введен режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в субботу, 17 февраля на перевал Байбур вылетели на вертолете МИ-17 Министерства обороны заместитель акима Абайской области Дмитрий Гариков и начальник ДЧС Манарбек Шапагатов.

"По состоянию на 17:00 скоплений на автомобильных дорогах области не имеется. В настоящее время ведутся работы по отогреву автомобилей и их транспортировки до населенных пунктов. По уточненным данным, 27 легковых и семь грузовых автомобилей убыли к месту следования", – говорится в сообщении.

Сейчас на данном участке работают 78 человек и 30 единиц техники.

Отмечается, что все спасенные накануне люди отправлены домой.

16 февраля текущего года в Кокпектинском районе из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену оказались 126 автомобилей, из них 90 легковых, 35 грузовых и  один автобус. Из-за сильной метили там ввели режим ЧС. К спасению людей из снежных заносов привлекли военные вертолеты и военнослужащих. Также сообщалось, что там выпал обильный объем снега, высотою местами до 80 см. 

Читайте также

Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО
Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО
Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях
Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях
Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана
Автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана
Диана Абдуллаева
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
КНБ
КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: