Режим ЧС в районе Абайской области: что там происходит

ДЧС Абайской области доложил о ситуации на перевале Байбур в Кокпектинском районе, где накануне был введен режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в субботу, 17 февраля на перевал Байбур вылетели на вертолете МИ-17 Министерства обороны заместитель акима Абайской области Дмитрий Гариков и начальник ДЧС Манарбек Шапагатов.

"По состоянию на 17:00 скоплений на автомобильных дорогах области не имеется. В настоящее время ведутся работы по отогреву автомобилей и их транспортировки до населенных пунктов. По уточненным данным, 27 легковых и семь грузовых автомобилей убыли к месту следования", – говорится в сообщении.

Сейчас на данном участке работают 78 человек и 30 единиц техники.

Отмечается, что все спасенные накануне люди отправлены домой.

16 февраля текущего года в Кокпектинском районе из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену оказались 126 автомобилей, из них 90 легковых, 35 грузовых и один автобус. Из-за сильной метили там ввели режим ЧС. К спасению людей из снежных заносов привлекли военные вертолеты и военнослужащих. Также сообщалось, что там выпал обильный объем снега, высотою местами до 80 см.