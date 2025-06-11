Двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае

В Костанае сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе двух детей, сообщает Zakon.kz.

На пульт службы 112 поступил тревожный сигнал от жильцов многоэтажного дома о запахе гари, исходящем из одной из квартир. На место происшествия выехали подразделения ДЧС, включая сотрудников Центра медицины катастроф.

Как сообщила пресс-служба ДЧС, прибыв на место происшествия, спасатели приступили к разведке и эвакуации людей.

"В условиях плотного задымления огнеборцы проникли в квартиру и вывели на свежий воздух троих человек, в том числе двоих детей. Спасенным медицинская помощь не потребовалась". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Причиной задымления стало приготовление пищи, которую оставили на включенной плите.

Фото: instagram/112qostanai

Возгорания и распространения огня удалось избежать, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей. Дети находились дома без присмотра взрослых. Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Канат Доспаев рассказал подробности трагедии.