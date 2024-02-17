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МЧС РК: В регионе, где объявлен режим ЧС, прошла спецоперация по спасению людей

МЧС РК: В регионе, где объявлен режим ЧС, прошла спецоперация по спасению людей Фото: МЧС РК
МЧС Казахстана объявило о завершении специальной операции по спасению людей в Кокпектинском районе Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомств, в настоящее время из снежных заносов спасено 381 человек, из них 19 детей. Спасенные размещены в пунктах обогрева.

"В данный момент все машины оказавшиеся в снежных заносах обследованы на предмет нахождения людей. В заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева. С завтрашнего утра будут продолжены работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кокпектинском районе Абайской области введен режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Диана Абдуллаева
Абайская область
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