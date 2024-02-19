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Двигательную установку системы аварийного спасения доставили на Байконур

запуск ракеты со стартовой площадки Байконур Фото: roscosmos.ru
Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля "Союз МС-25" доставлена на космодром Байконур в преддверии запуска пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Установка САС предназначена для спасения экипажа в случае аварии ракеты-носителя. Именно по шпилю на головном обтекателе ракеты "Союз" можно отличить пилотируемый корабль с космонавтами.

"При нештатной ситуации на стартовом комплексе или во время выведения на орбиту система аварийного спасения за мгновение "выдергивает" спускаемый аппарат с экипажем, отводит его от места аварии и тот на парашюте опускается на Землю", – уточнили в госкорпорации "Роскосмос".

Для различных участков полета – от старта до выхода на орбиту предусмотрены разные алгоритмы срабатывания САС.

"При штатном полете двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) сбрасывается на второй минуте после старта. Но вся система работает на протяжении всего участка выведения", – отмечается в сообщении.

Двигательную установку системы аварийного спасения выгрузили и транспортировали на площадку 112.

15 февраля 2024 года c Байконура к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль "Прогресс МС-26".

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