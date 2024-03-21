Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур к Международной космической станции отменен, сообщает Zakon.kz.

Пуск корабля отменили буквально за минуту до вылета.





"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", – сказал диктор во время прямой трансляции "Роскосмоса".

Пуск планировался 21 марта, в 18:21 по астанинскому времени.

На МКС должны были отправиться командир корабля россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.



Ранее российский космонавт Олег Артемьев показал ракету, которая, по плану, должна быть запущена. Известно, что старт корабля "Союз МС-25" к МКС должны были посвятить 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.