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Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета

Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:42 Фото: Telegram/roscosmos_gk
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур к Международной космической станции отменен, сообщает Zakon.kz.

Пуск корабля отменили буквально за минуту до вылета. 


"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", – сказал диктор во время прямой трансляции "Роскосмоса".

Пуск планировался 21 марта, в 18:21 по астанинскому времени. 

На МКС должны были отправиться командир корабля россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев показал ракету, которая, по плану, должна быть запущена. Известно, что старт корабля "Союз МС-25" к МКС должны были посвятить 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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