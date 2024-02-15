С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26"

С Байконура 15 февраля 2024 года к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль "Прогресс МС-26", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в госкорпорации "Роскосмос":

"Сегодня в 6:25:05,527 по московскому времени (9:25 по времени Астаны. – Прим. ред.) с 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26". Выведение "Прогресса МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля выполнены в штатном режиме".

Стыковка "Прогресса МС-26" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции планируется 17 февраля в 9:12 мск (12:12 по времени Астаны).

На станции корабль ждет экипаж 70-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

В госкорпорации отметили, что это был второй пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе первый – с Байконура и первый – с кораблем "Прогресс".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Прогресс МС-26" – Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (входят в "Роскосмос").

На "Прогрессе МС-26" предстоит доставить 2518 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажей 70-й и 71-й длительных экспедиций, 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Среди грузов – расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в многозонной электровакуумной печи МЭП-01 в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита – третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Для нового научного эксперимента "Перспектива-КМ" на корабле отправили трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний.

На "Прогрессе МС-26" также полетела аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" с целью отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов длительной эксплуатации.

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