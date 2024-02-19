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Фламинго возвращаются в Мангистаускую область: опубликовано видео из Актау

кадры стаи фламинго в Актау Фото: pixabay
Невероятными кадрами огромной стаи краснокнижных птиц поделился актауский блогер Азамат Сарсенбаев. В этом году розовые фламинго начинают возвращаться на места обитания уже в феврале, сообщает Zakon.kz.

Завораживающий своей красотой видеоролик снят с высоты с помощью мини-дрона казахстанским блогером. Это видеосвидетельство говорит о том, что первые стаи розовых фламинго начали прилетать после долгой зимы в Казахстан.


Блогер коротко подписал свою публикацию в Telegram: "February in Mangystau".

Ранее в Казнете опубликовали завораживающие кадры, снятые на горе Кок-Тобе. Казахстанские пользователи сравнили увиденное с океаном, только из облаков.

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Оксана Житникова
Актау
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