Фламинго возвращаются в Мангистаускую область: опубликовано видео из Актау
Фото: pixabay
Невероятными кадрами огромной стаи краснокнижных птиц поделился актауский блогер Азамат Сарсенбаев. В этом году розовые фламинго начинают возвращаться на места обитания уже в феврале, сообщает Zakon.kz.
Завораживающий своей красотой видеоролик снят с высоты с помощью мини-дрона казахстанским блогером. Это видеосвидетельство говорит о том, что первые стаи розовых фламинго начали прилетать после долгой зимы в Казахстан.
Блогер коротко подписал свою публикацию в Telegram: "February in Mangystau".
Ранее в Казнете опубликовали завораживающие кадры, снятые на горе Кок-Тобе. Казахстанские пользователи сравнили увиденное с океаном, только из облаков.
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