Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками очередным видео, которое по достоинству оценили преданные поклонники его творчества, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 29 января 2024 года он отметил, что фотоаппарат – это волшебная коробочка.

"Открываешь крышку объектива и видишь насколько удивителен наш мир. Океан облаков и телебашня как маяк. На дне этого океана пасмурно, а наверху солнце", – говорится в описании.

Затем Доценко обратился к пользователям Сети с вопросом: "Чудеса ведь, правда?"

Комментаторам понравилось новое видео от профессионала:

Вверх и низ – разные миры одного города.

Фантастика.

Шикарная съемка.

Сказочно.

Завораживающее зрелище.

Впечатление – как будто башня это маяк, а вокруг волны морские!

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