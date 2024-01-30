Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе
Фото: Zakon.kz
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками очередным видео, которое по достоинству оценили преданные поклонники его творчества, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 29 января 2024 года он отметил, что фотоаппарат – это волшебная коробочка.
"Открываешь крышку объектива и видишь насколько удивителен наш мир. Океан облаков и телебашня как маяк. На дне этого океана пасмурно, а наверху солнце", – говорится в описании.
Затем Доценко обратился к пользователям Сети с вопросом: "Чудеса ведь, правда?"
Комментаторам понравилось новое видео от профессионала:
- Вверх и низ – разные миры одного города.
- Фантастика.
- Шикарная съемка.
- Сказочно.
- Завораживающее зрелище.
- Впечатление – как будто башня это маяк, а вокруг волны морские!
Материал по теме
Когда на телебашне Кок-Тобе появится подсветка
15 января 2024 года Доценко поделился волшебными снимками из Актюбинской области. Оказалось, что площадь песков Аккум в четыре раза больше Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript