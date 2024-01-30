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Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе

Среди океана облаков: в Казнете появились завораживающие кадры Кок-Тобе Фото: Zakon.kz
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками очередным видео, которое по достоинству оценили преданные поклонники его творчества, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 29 января 2024 года он отметил, что фотоаппарат – это волшебная коробочка.

"Открываешь крышку объектива и видишь насколько удивителен наш мир. Океан облаков и телебашня как маяк. На дне этого океана пасмурно, а наверху солнце", – говорится в описании.

Затем Доценко обратился к пользователям Сети с вопросом: "Чудеса ведь, правда?"

Комментаторам понравилось новое видео от профессионала:

  • Вверх и низ – разные миры одного города.
  • Фантастика.
  • Шикарная съемка.
  • Сказочно.
  • Завораживающее зрелище.
  • Впечатление – как будто башня это маяк, а вокруг волны морские!

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15 января 2024 года Доценко поделился волшебными снимками из Актюбинской области. Оказалось, что площадь песков Аккум в четыре раза больше Алматы.

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