Токаев: Женщины более внимательны к работе

Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Zakon.kz.

Перед началом заседания главе государства презентовали проекты, реализуемые в течение нескольких лет под руководством членов Президентского молодежного кадрового резерва.

В частности, президент был проинформирован об особенностях информационной системы "Е-қызмет", экспортном потенциале продукции компании Citix, опыте национальной компании Kazakh Invest по привлечению инвесторов в обрабатывающую промышленность и энергетический сектор, а также об оптимизации бюджетных процессов с помощью информационной системы eAkimat365.



Обращаясь к участникам форума, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инновационный поиск молодежи и отметил, что подобные инициативы всегда будут получать поддержку со стороны государственных органов.

По мнению президента, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.

"Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет уникальную возможность именно для такой целеустремленной молодежи. Сегодня в состав резерва входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса. В этой связи хочу отметить большой вклад бывшего председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой в реализацию данной инициативы. В настоящее время в стране проводятся масштабные реформы. Предпринимаются новые решительные шаги во благо процветания нашего государства. Считаю, что такие одаренные молодые люди, как вы, должны стать движущей силой и надежной опорой этих преобразований", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручили обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.

Президент подробно остановился на вопросах формирования новой культуры и ценностных ориентиров государственных служащих. По его мнению, во всех сферах, особенно в государственных органах, необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка.

"Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране", – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, представители власти всегда должны находиться в тесном контакте с населением. Их главной задачей должно быть своевременное решение любых проблем. Именно такие ценности должны утверждаться в "Слышащем государстве".

Далее в выступлении было отмечено, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

"Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.

"Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим президент отметил, что наша страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.

"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно. Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых – женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи Администрации Президента и Агентству по делам государственной службы поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.

"Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство Агентства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль.

"Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", – сказал глава государства.

Наряду с этим президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.

"Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что где бы он ни находился, его всегда волнует будущее молодого поколения.

"Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах, будь то экономика, государственная служба и так далее. Вы взрослеете, мы стареем. Это вполне нормально. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом", – сказал он.

В заключение Глава государства подчеркнул, что на специалистов Президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача – защита интересов государства.





"Вы в скором времени подойдете к тому, что будете принимать самые ответственные решения на благо государства, будете руководить нашей страной в самых разных секторах, будь это Правительство или квазигосударственный сектор. Ну и, конечно же, вы будете работать в частном секторе. Поэтому я с большой надеждой смотрю на вас. Прежде всего, необходимо понимать эту огромную ответственность. Какой бы ни была отрасль, главной целью должны быть интересы государства. Как известно, недавно я провел расширенное заседание Правительства, на котором остановился на конкретных мерах по реализации новой экономической политики Казахстана. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи", – сказал президент.

На форуме также выступили директор департамента институциональных партнеров Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Жанар Нуржанова, разработчик системы машинного обучения Wand synthesis Al Алибек Сайланбаев, аким Хромтауского района Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов, директор департамента развития инноваций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дархан Мырзабаев.