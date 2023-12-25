В Казахстане изменились правила отбора в президентский кадровый резерв
Правила дополняются новой главой о том, что без проведения отбора зачисляются в региональный резерв:
- кандидаты в президентский молодежный кадровый резерв, включенные в список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора, утвержденный Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте РК, в случае предоставления ими в комиссию сответствующего заявления.
При этом кандидат в президентский резерв самостоятельно выбирает региональный резерв и подает заявление в соответствующую комиссию в течение года со дня утверждения Национальной комиссией списка кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора.
Комиссия в течение месяца со дня получения заявления выносит решение о зачислении в региональный резерв кандидата в президентский резерв сроком на два года.
Такие кандидаты президентского резерва зачисляются в региональный резерв дополнительно к количеству кандидатов, зачисляемых в региональный резерв.
Также в правилах уточняется пункт по работе Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК. Так. говорится, что задачами комиссии являются:
- общая координация работы по формированию резерва;
- решение вопросов о зачислении в резерв, исключении из резерва;
- обеспечение исполнения поручений президента РК по вопросам формирования резерва;
- определение кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы без прохождения отбора.
Исходя из указанных задач на Национальную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение кандидатов, рекомендованных к зачислению в резерв;
- направление запросов и получение информации из государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;
- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;
- рассмотрение вопроса об исключении лица из резерва;
- утверждение списка кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора.
Также говорится, что Национальная комиссия формируется по решению президента РК.
Национальная комиссия:
- выносит решение о зачислении кандидатов в резерв сроком на три года;
- утверждает список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы области, города республиканского значения, столицы без прохождения отбора.
В случае необходимости Национальная комиссия проводит собеседование с кандидатами.
В список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы без прохождения отбора, включаются кандидаты, принявшие участие в отборе на этапе рассмотрения на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных Экспертной комиссией, но не включенные в резерв.
Указ вводится в действие с 23 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, кто прошел в президентский кадровый резерв. По решению Национальной комиссии в резерв зачислено 50 человек.