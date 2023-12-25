В Казахстане изменились правила отбора в президентский кадровый резерв

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 декабря 2023 года, которым внес изменения и дополнения в указы по вопросам президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Zakon.kz.

Правила дополняются новой главой о том, что без проведения отбора зачисляются в региональный резерв:

кандидаты в президентский молодежный кадровый резерв, включенные в список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора, утвержденный Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте РК, в случае предоставления ими в комиссию сответствующего заявления.

При этом кандидат в президентский резерв самостоятельно выбирает региональный резерв и подает заявление в соответствующую комиссию в течение года со дня утверждения Национальной комиссией списка кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора.

Комиссия в течение месяца со дня получения заявления выносит решение о зачислении в региональный резерв кандидата в президентский резерв сроком на два года.

Такие кандидаты президентского резерва зачисляются в региональный резерв дополнительно к количеству кандидатов, зачисляемых в региональный резерв.

Также в правилах уточняется пункт по работе Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК. Так. говорится, что задачами комиссии являются:

общая координация работы по формированию резерва;

решение вопросов о зачислении в резерв, исключении из резерва;

обеспечение исполнения поручений президента РК по вопросам формирования резерва;

определение кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы без прохождения отбора.

Исходя из указанных задач на Национальную комиссию возлагаются следующие функции:

рассмотрение кандидатов, рекомендованных к зачислению в резерв;

направление запросов и получение информации из государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;

принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;

рассмотрение вопроса об исключении лица из резерва;

утверждение списка кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора.

Также говорится, что Национальная комиссия формируется по решению президента РК.

Национальная комиссия:

выносит решение о зачислении кандидатов в резерв сроком на три года;

утверждает список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы области, города республиканского значения, столицы без прохождения отбора.

В случае необходимости Национальная комиссия проводит собеседование с кандидатами.

В список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы без прохождения отбора, включаются кандидаты, принявшие участие в отборе на этапе рассмотрения на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных Экспертной комиссией, но не включенные в резерв.

Указ вводится в действие с 23 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, кто прошел в президентский кадровый резерв. По решению Национальной комиссии в резерв зачислено 50 человек.