Президент Сербии пригласил Токаева посетить с визитом Белград

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

"Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.

2 февраля Токаев поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.