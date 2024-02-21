Хакер из Актау взломал государственные информсистемы

Хакера приговорили к трем годам заключения в Актау. Осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Комитета национальной безопасности за 21 февраля 2024 года, в законную силу вступил приговор суда Актау в отношении гражданина Казахстана.

Его признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 147, частью 2 статьи 205 и пунктом 1 части 2 статьи 208 Уголовного кодекса.

Также в распространенном сообщении сказано, что злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы.

"Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимся критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны". Пресс-служба КНБ

В Комитете уточнили, что факт незаконного получения фигурантом персональных данных казахстанцев для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан.

Днем ранее, 20 февраля 2024 года, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК отреагировали на информацию о том, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев.

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Тогда было сказано, что ведомство с Комитетом национальной безопасности проводит анализ полученных материалов.