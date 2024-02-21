Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Утечка данных казахстанцев в Китай: опубликованы шокирующие подробности

Утечка данных казахстанцев в Китай: опубликованы шокирующие подробности Фото: pxhere
Китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана. С пугающим заявлением выступили в пресс-службе Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), сообщает Zakon.kz.

В Центре уточнили, что 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 404 – структурой, контролируемой киберразведкой КНР, известной как APT41.

Специалисты подчеркивают, что хакеры пользовались вредоносными программными обеспечениями, троянами для Windows, Mac, iOS и Android, сервисами для DDoS, системами деанонимизации пользователей соцсетей, оборудованием для взлома Wi-Fi и многим другим.

Примечательно, что целью атакующих была как общая информация, такая как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц: контроль переписки, звонков и передвижения.

"Анализ данных показал, что объем украденной информации измеряется терабайтами. Источник данных - критические объекты инфраструктуры Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Малайзии, Непала, Турции, Индии, Египта, Франции, Камбоджи, Руанды, Нигерии, Гонконга, Индонезии, Вьетнама, Мьянмы, Филиппин и Афганистана", – говорится в распространяемом сообщении за 21 февраля 2024 года.

Далее отмечено, что хакеры контролировали журналы событий операторов, продолжительность звонков, IMEI устройств и биллинг звонков. Кроме того, в утечке имеются файлы с информацией об абонентах операторов связи.

Утечка данных казахстанцев в Китай: опубликованы подробности

Фото: cert.kz

Также опубликованы данные пользователей IDNET и IDTV c персональными данными абонентов, их логинами и паролями.

Но и на этом список не заканчивается. В нем есть и подробные логи отдельных абонентов с детализацией всех звонков и активностей. Самое интересно, что упоминается Единый национальный пенсионный фонд за 2019 год.

Днем ранее, 20 февраля 2024 года, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК отреагировали на информацию о том, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Тогда было сказано, что ведомство с Комитетом национальной безопасности проводит анализ полученных материалов.

Читайте также

Чиновники из Восточного Казахстана проигнорировали прокуратуру и были наказаны
Чиновники из Восточного Казахстана проигнорировали прокуратуру и были наказаны
Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана
Более 98 тысяч евро итальянец пытался вывезти из Казахстана
Казахстан поезд алкоголь
Глава Минтранспорта готов рассмотреть запрет распития алкоголя в поездах
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: