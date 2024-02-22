В Конаеве задержали старшего прокурора
Фото: freepik
В Конаеве задержали старшего прокурора Балхашского района Алматинской области. Подробности дела Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
В соцсетях ранее появилась информация о задержании государственного служащего якобы при получении взятки в размере трех миллионов тенге.
В пресс-службе КНБ 22 февраля 2024 году эти сообщения подтвердили.
"Факт задержания 12 февраля текущего года в Конаеве К. Сонабаева в рамках совместных мероприятий Департаментов КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем".Пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что в отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 стать и 190 УК РК.
"Детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат".Пресс-служба КНБ РК
В январе 2024 года сообщалось о задержании молодых вымогателей в Павлодаре и Шымкенте. Они были причастны к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы.
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