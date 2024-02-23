Детали проблем с газоснабжением в одном из районов Алматы озвучили газовики
Фото: pixabay
В АО "ҚазТрансГаз Аймақ" сообщили, что подача газоснабжения в дома микрорайона Горный гигант Медеуского района Алматы не прекращалась, сейчас наблюдается только сильное понижение давления, сообщает Zakon.kz.
"В Медеуском районе по ул. Тайманова, Игишева, Иванилова, Азербаева понижение давления газа . Аварийная служба производит обследование, специалисты обходят дома. Шкафные газорегуляторные пункты в закольцовке работают в рабочем режиме. Газоснабжение в домах не прекращалось", – рассказали в "ҚазТрансГаз Аймақ".
Ранее сообщалось, что микрорайон Горный гигант в Алматы остался без газа. Как рассказали в акимате Алматы, сейчас аварийные бригады занимаются поиском и устранением причин произошедшего.
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