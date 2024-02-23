Детали проблем с газоснабжением в одном из районов Алматы озвучили газовики

Фото: pixabay

В АО "ҚазТрансГаз Аймақ" сообщили, что подача газоснабжения в дома микрорайона Горный гигант Медеуского района Алматы не прекращалась, сейчас наблюдается только сильное понижение давления, сообщает Zakon.kz.

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