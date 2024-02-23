В элитном районе Алматы восстановлено газоснабжение
Фото: pxhere
Газоснабжение в микрорайоне Горный гигант Алматы восстановлено. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак".
В компании уточнили, что сообщения о снижении давления газа на улицах Тайманова, Иванилова, Игишева и Азербаева в микрорайоне "Горный Гигант" Медеуского района Алматы стали поступать с 22:00 22 февраля 2024 года.
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Прибывшая на место бригада аварийно-диспетчерской службы на газорегуляторном пункте №1217 перенастроила регулятор давления.
"Помимо этого, на надземном газопроводе низкого давления по ул. 8-я Гвардейская была обнаружена и устранена механическая закупорка".Пресс-служба АО "КазТрансГаз Аймак"
Из-за запрета работы в ночное время в соответствии с правилами безопасности ремонтные работы продолжились в 8:00 23 февраля.
Фото: АО "КазТрансГаз Аймак"
"В настоящее время все неисправности устранены, давление газа в данном районе восстановлено", – уточнили в компании.
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