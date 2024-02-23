Экс-сотрудника ЦОНа Кокшетау подозревают в незаконной регистрации авто из-за рубежа
Согласно сообщению, опубликованному за 23 февраля 2024 года, двое казахстанцев в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау филиала "Правительства для граждан" организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей.
Также отмечено, что расследование данного дела окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области.
"Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов".Пресс-служба АФМ РК
Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.
Кроме того, специалисты уточнили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.
"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется".Пресс-служба АФМ РК
Примечательно, что совсем недавно НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" заявила, что ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН).
Несмотря на проводимые меры злоумышленники находят лазейки. К примеру, 12 февраля 2024 года в Таразе раскрыли новую схему по продаже водительских прав. По данным Департамента полиции Жамбылской области, преступная группа, состоящая из жителей южных регионов страны, занималась незаконной выдачей водительских удостоверений.