Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане
Отмечено, что Агентством выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды.
"Данные лица в период с июня по август 2021 года на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых автомашин в Павлодарской области".Пресс-служба АФМ РК
Установлено, что они использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию, вносили в информационную систему заведомо ложную информацию, что повлекло уклонение от оплаты за первичную регистрацию и утилизационного сбора с причинением ущерба государству на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
"С санкции суда на все незаконно зарегистрированные транспортные средства наложены аресты, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде "содержания под стражей" и "домашний арест".Пресс-служба АФМ РК
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
В апреле 2024 года стало известно, что сотрудник спецЦОНа в Конаеве обманул государство на три миллиарда тенге. Он с марта по сентябрь 2022 года при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводил заведомо ложную информацию о категориях транспортных средств.