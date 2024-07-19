Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане

Массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам выявили в Павлодарской области. Об этом стало известно Zakon.kz 19 июля 2024 года из сообщения Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Отмечено, что Агентством выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды.

"Данные лица в период с июня по август 2021 года на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых автомашин в Павлодарской области". Пресс-служба АФМ РК

Установлено, что они использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию, вносили в информационную систему заведомо ложную информацию, что повлекло уклонение от оплаты за первичную регистрацию и утилизационного сбора с причинением ущерба государству на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

"С санкции суда на все незаконно зарегистрированные транспортные средства наложены аресты, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде "содержания под стражей" и "домашний арест". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В апреле 2024 года стало известно, что сотрудник спецЦОНа в Конаеве обманул государство на три миллиарда тенге. Он с марта по сентябрь 2022 года при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводил заведомо ложную информацию о категориях транспортных средств.