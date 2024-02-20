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Новые методы борьбы с мошенничеством в спецЦОНах внедрили в Казахстане

Новые методы для борьбы с мошенничеством в спецЦОНах внедрили в Казахстане Фото: Zakon.kz
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН). Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 12 февраля 2024 года в Таразе раскрыли новую схему по продаже водительских прав. По данным Департамента полиции Жамбылской области, преступная группа, состоящая из жителей южных регионов страны, занималась незаконной выдачей водительских удостоверений.

"Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения", – говорилось в сообщении.

В госкорпорации 20 февраля 2024 года напомнили, что для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения ранее была внедрена система ПДД 3.0.

"Теперь контролировать процесс тестирования будут еще с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Как отмечается, каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников. Для исключения данного факта госкорпорация внедряет детекторы для их обнаружения.

"В связи с тем, что микронаушники могут быть не более 2 миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено", – сказал заместитель председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Шынгыс Оразалимов.

В госкорпорации напомнили, что все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются, результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.

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По данным "Правительства для граждан", с момента внедрения системы ПДД 3.0 на сегодняшний день уже выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена.

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