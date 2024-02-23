В Алматинской области открыли новую гидроэлектростанцию

Марат Султангазиев, глава Алматинской области, принял участие в торжественном открытии новой "Орта қақпақ" гидроэлектростанции, которая стала стратегически важным объектом во время объезда паводковых территорий.

С мощностью 2,2 мегаватта в час и способностью производить 13 миллионов киловатт электроэнергии в год эта электростанция обещает дать сильный толчок развитию экономики.



В своем выступлении Марат Султангазиев выразил благодарность местной компании за реализацию этого проекта, который обошелся в 1,6 миллиарда тенге:

"Выражаю благодарность представителям местной компании, которая делает сегодня благое дело. Потратив 1,6 миллиардов тенге, вы реализовали 2,2 мегаваттный проект. Главное, что этот проект даст толчок развитию экономики", – сказал глава региона.





Фото: акимат Алматинской области

Несмотря на успешное завершение этого проекта, подрядчик уже готов начать строительство еще одного проекта гидроэлектростанции мощностью 4,9 мегаватт по реке Үлкен қақпақ. Общая стоимость этого нового проекта составит 2 миллиарда 600 миллионов тенге, что свидетельствует о стремлении компании к дальнейшему развитию и модернизации энергетического сектора.



"Я очень рад внести свой вклад в развитие Алматинской области и, безусловно, надеюсь, что наши инвестиции принесут пользу обществу. Несмотря на то, что изначально проект оценивался в 1,2 миллиарда тенге, из-за инфляции его стоимость возросла до 1,5 миллиарда, мы успешно справились с этими вызовами. Проект, обладающий возможностью производить 13 миллионов кВтч в год, обеспечит стабильное энергоснабжение. Более того, мощность станции будет адаптироваться к изменениям уровня воды. Безусловно, я надеюсь, что вложенные средства принесут значительную пользу людям и экономике региона", – поделился Жанузак Конаев, директор и руководитель проекта.





Фото: акимат Алматинской области

Хотелось бы отметить , что учредителями этой компании являются Жанузнак Конаев и ТОО "ТекесЭнерго", директором которого является Естай Искаков.



Строительство ГЭС профинансировано участником данного проекта, компанией ТОО "Текес Энерго", при поддержке ФРП ДАМУ в рамках Государственной программы "Дорожная карта бизнеса".