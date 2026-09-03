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Политика

Смена акима ожидается в Алматинской области

Марат Султангазиев, аким, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:59 Фото: primeminister.kz
В Алматинской области могут сменить акима. В настоящее время эту должность занимает Марат Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

О смене акима стало известно из объявления, размещенного 3 сентября 2026 года на сайте областного маслихата:

"В соответствии с указом президента РК от 8 июня 2022 года № 912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Алматинской области, для дачи согласия на назначение на должность акима Алматинской области состоится 4 сентября 2026 года в 10:00 в Конаеве".

Есть небольшое уточнение, что собрание пройдет по ул. Жамбыла, 13/1 (Дом культуры).

Сейчас Алматинскую область возглавляет Марат Султангазиев. Он был назначен акимом региона 11 июня 2022 года.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в налоговой системе Алматы, где работал налоговым инспектором отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району.

В 1999-2001 годах занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы – от налогового инспектора до главного налогового инспектора отдела аудита юридических лиц.

В 2001-2006 годах возглавлял отдел аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району Алматы.

В 2006-2008 годах руководил управлением налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, а затем управлением налогового аудита Налогового комитета по Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника Налогового департамента по городу Алматы.

В 2010-2012 годах занимал должность директора Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК.

В 2012-2014 годах работал заведующим сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С ноября 2014 года по октябрь 2018 года возглавлял Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2018–2021 годах был председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В мае 2021 года назначен вице-министром финансов РК, а в январе 2022 года – первым вице-министром финансов.

С 11 июня 2022 года – аким Алматинской области. В декабре 2022 года переназначен на эту должность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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