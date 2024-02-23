АО "АК Алтыналмас": Обязательства по контрактам на недропользование выполняются в полном объеме

Уведомления о нарушениях обязательств по контрактам на недропользование АО "АК Алтыналмас" на официальном сайте Министерства промышленности и строительства РК некорректно восприняты рядом средств массовой информации.

Компания ответственно заявляет, что условия контрактов исполнены в полном объемы, а в некоторых даже перевыполнены в разы.



Обязательства по отчислениям в ликвидационный фонд, на социально-экономическое развитие региона и финансирование обучения казахстанских кадров полностью реализованы "Алтыналмас". Компания, будучи ответственным недропользователем, ведущим деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, не допускает со своей стороны никаких нарушений.

Так, по контракту №1021 от 23.10.2002 года (Карьерное-Прибалхашское) обязательства перевыполнены на 363%. По контракту №4857-ТПИ от 9.06.2016 года (Бактай) – на 179%. По контракту № 5664-ТПИ от 15.11.2019 года (Ортасай) обязательства исполнены на 171%. По контракту № 5662-ТПИ от 15.11.2019 года (Иткудук) – на 112%. По добычному контракту № 636 от 19.02.2001 года (месторождение Долинное) – исполнение обязательств на 132%, по контракту № 145 (месторождения Аксу, Кварцитовые Горки, Бестобе, Жолымбет) от 07.12.1997 года исполнение 173% (с 2019 года с момента приобретения актива).





Фото: PR-служба "Алтыналмас"

АО "АК Алтыналмас" активно инвестирует в геологоразведочную отрасль Казахстана. Так, за последние пять лет (с 2019 по 2023 год) компания реализовала и реализует 8 геологоразведочных проектов. Общий объем инвестиций – более 6 млрд тенге.



Помимо этого "Алтыналмас" выполняет сверхконтрактные обязательства, поддерживая регионы присутствия. Только в 2022-м году компанией выделено 1,1 млрд тенге на реализацию социальных проектов: "Алтыналмас" инвестирует в строительство и развитие местной инфраструктуры, в том числе, объекты здравоохранения и образования, а также оказывает значительную спонсорскую поддержку и адресную помощь населению. Являясь крупным налогоплательщиком страны, компания вносит вклад в социально-экономическое развитие в виде налогов в бюджет – выплаты в государственный бюджет в 2022-м году составили 57 млрд тенге.

"Алтыналмас" призывает проверять информацию, опубликованную, в том числе, и на официальных ресурсах государственных органов, поскольку некорректные сведения стали источником для новостных публикаций, искажающих реальное положение дел. Компания заявляет о готовности защищать свою деловую репутацию в рамках действующего законодательства.