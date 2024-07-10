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АО "АК Алтыналмас" профинансировало строительство 51 дома в Петропавловске

АО «АК Алтыналмас» профинансировало , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:56 Фото: акимат СКО
Ключи от новых домов вручили пострадавшим от паводков жителям Северо-Казахстанской области. Спонсорами строительства домов в новом микрорайоне Бірлік выступили отечественный фонд и ведущие компании страны. Среди них и группа компаний АО "АК Алтыналмас".

Еще 49 семей, пострадавших от наводнения, до конца июля станут владельцами нового жилья. В летний период также будет завершено строительство 80 домов.

"Наводнения испытали нас всех, но вместе мы смогли преодолеть трудности. Общие усилия по возведению домов в кратчайшие сроки – результат единства, труда и стремления создать безопасное и комфортное пространство для жизни. Желаю владельцам нового жилья, чтобы дома простояли долго и стали уютным, теплым семейным очагом. Всем благополучия и счастья", – подчеркнул председатель Правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов, приехавший лично поздравить новоселов.
АО , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:56

Фото: акимат СКО

Для обеспечения прозрачности хода строительства между Фондом "Қазақстан халқына" и акиматом Северо-Казахстанской области подписан меморандум.

Компания добровольно, исходя из позиции социально ответственного бизнеса, финансирует и реализует социальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни населения регионов присутствия.

АО , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:56

Фото: акимат СКО

В целом на устранение последствий от весенних паводков Группа компаний "Казахмыс", "KAZ Minerals", "Алтыналмас", "Каражыра" и Банк РБК направили 40 млрд тенге.

АО , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:56

Фото: акимат СКО

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