АО "АК Алтыналмас" профинансировало строительство 51 дома в Петропавловске
Еще 49 семей, пострадавших от наводнения, до конца июля станут владельцами нового жилья. В летний период также будет завершено строительство 80 домов.
"Наводнения испытали нас всех, но вместе мы смогли преодолеть трудности. Общие усилия по возведению домов в кратчайшие сроки – результат единства, труда и стремления создать безопасное и комфортное пространство для жизни. Желаю владельцам нового жилья, чтобы дома простояли долго и стали уютным, теплым семейным очагом. Всем благополучия и счастья", – подчеркнул председатель Правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов, приехавший лично поздравить новоселов.
Фото: акимат СКО
Для обеспечения прозрачности хода строительства между Фондом "Қазақстан халқына" и акиматом Северо-Казахстанской области подписан меморандум.
Компания добровольно, исходя из позиции социально ответственного бизнеса, финансирует и реализует социальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни населения регионов присутствия.
Фото: акимат СКО
В целом на устранение последствий от весенних паводков Группа компаний "Казахмыс", "KAZ Minerals", "Алтыналмас", "Каражыра" и Банк РБК направили 40 млрд тенге.
Фото: акимат СКО