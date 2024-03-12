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Законодательство РК

Нысанбаев ответил на критику инициативы по эвтаназии бродячих животных

Нысанбаев ответил на критику инициативы по эвтаназии бродячих животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 13:53 Фото: phxere
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве ответил на критику инициативы по эвтаназии бродячих животных, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, почему длительное бездействие властей в вопросе бездомных животных должно ложиться бременем на совесть казахстанцев? Ведь долгое время акиматам выделялись деньги из бюджета на стерилизацию и вакцинацию, но теперь люди должны оплачивать и закрывать эту брешь своей совестью и выглядеть на международной арене как живодеры. 

"Вопрос связанный с последствием работы не к нам, а к местным исполнительным органам. Регулирование, или скажем так, ответственное обращение к закону, полностью сконцентрировано на них. Вопрос к ним", – ответил Ерлан Нысанбаев. 

Также он уточнил, что проблема бродячих собак коснулась многих людей. Например, когда были покусаны дети.

"И знаете, пока не коснется отдельно взятого гражданина эта тема, то мы будем говорить, гуманно это или нет. Если взять меня, то дома у меня три собаки. Двое взрослых и один щенок. Для меня все они дороги, и считаю их членами семьи. Но есть районы населенных пунктов, где наблюдается большое сосредоточение бродячих собак. Вопрос эвтаназии не новый в мире. Вся Европа этим занимается. Проблему надо решать", – дополнил министр. 

Нысанбаев подчеркнул, что, в первую очередь, надо решать проблему принятия бродячих собак в приемные пункты и передачи их в частные и добрые руки. 

"Но, извините, если эта система сегодня не работает – отлов, стерилизация и вакцинация, то как быть нашим родителям и детям, которые страдают от этого? Я сейчас открыто вам говорю, что здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, законодательно это заложено", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных.

Жители Байконура пишут в соцсетях об атаках бродячих псов, возмущаются во дворах, стараются обходить пустыри и скверы и задаются вопросами кто виноват и что делать.

Закон "Об ответственном обращении с животными" уже не раз претерпевал изменения. В феврале этого года депутаты вновь обратили внимание на закон, предложив ряд новых норм, которые зоозащитники уже назвали скандальными и противоречащими гуманному отношению к животным.

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